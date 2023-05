Theo thông tin từ báo Vietnamnet, chiều ngày hôm nay (31/5), xe đón trả khách ở sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho khoảng 10 người vộ vàng tháo chạy để thoát thân, lãnh đạo PCCC&CHCN Công an TP Hải Phòng xác nhận, đơn vị vừa tổ chức chữa cháy và cứu hộ cho người dân.

Xe chở khách bốc cháy dữ dội - Ảnh báo Vietnamnet

Sau khi nhận tin báo về việc 1 xe khách đang di chuyển thì bất ngờ gặp sự cố rồi bốc cháy. Vụ việc xảy ra tại đoạn giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong, thuộc địa phận quận Hải An, rất nhiều phương tiện đang lưu thông. Đơn vị đã điều động 1 xe và nhiều cán bộ chiến sỹ ra hiện trường để dập lửa. Khi đến nơi, lực lượng PCCC thấy xe ô tô BKS 17B - 020.71 đeo biển vàng, loại 9 chỗ đang bốc cháy rất lớn, thân xe dán nội dung xe đưa đón sân bay Cát Bi. Quanh xe có lượng xăng đang chảy, đám cháy tràn ra ngoài. Lúc này các chiến sỹ PCCC đã nhanh chóng cùng với Công an quận Hải An tổ chức phun nước để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.