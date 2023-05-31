Xe đón khách sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội, hành khách hoảng loạn tìm đường thoát thân

Đời sống 31/05/2023 18:53

Sau khi đón khách ở sân bay và di chuyển ra ngoài thì xe khách Hoàng Hải bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến mọi người phải tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, chiều ngày hôm nay (31/5), xe đón trả khách ở sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho khoảng 10 người vộ vàng tháo chạy để thoát thân, lãnh đạo PCCC&CHCN Công an TP Hải Phòng xác nhận, đơn vị vừa tổ chức chữa cháy và cứu hộ cho người dân.

Xe đón khách sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội, hành khách hoảng loạn tìm đường thoát thân - Ảnh 1
Xe chở khách bốc cháy dữ dội - Ảnh báo Vietnamnet

Sau khi nhận tin báo về việc 1 xe khách đang di chuyển thì bất ngờ gặp sự cố rồi bốc cháy. Vụ việc xảy ra tại đoạn giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong, thuộc địa phận quận Hải An, rất nhiều phương tiện đang lưu thông. Đơn vị đã điều động 1 xe và nhiều cán bộ chiến sỹ ra hiện trường để dập lửa. Khi đến nơi, lực lượng PCCC thấy xe ô tô BKS 17B - 020.71 đeo biển vàng, loại 9 chỗ đang bốc cháy rất lớn, thân xe dán nội dung xe đưa đón sân bay Cát Bi. Quanh xe có lượng xăng đang chảy, đám cháy tràn ra ngoài. Lúc này các chiến sỹ PCCC đã nhanh chóng cùng với Công an quận Hải An tổ chức phun nước để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Xe đón khách sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội, hành khách hoảng loạn tìm đường thoát thân - Ảnh 2
Các chiến sĩ PCCC đang nỗ lực dập lửa - Ảnh báo Vietnamnet

 Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó vào ngày (28/2), cũng đã diễn ra vụ cháy tương tự xe khách theo hướng từ bắc vào nam, thì bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện sự cố, tài xế đã kịp cho xe dừng lại rồi hô hoán để toàn bộ hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm.

Xe đón khách sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội, hành khách hoảng loạn tìm đường thoát thân - Ảnh 3
Các chiến sĩ đang chữa cháy xe khách - Ảnh báo Thanh Niên

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, sau khi dập tắt lửa thì chiếc xe đã bị cháy rụi. 

Rất may là cả 2 sự việc trên đều không có thiệt hại về người.

Mức xử phạt dành cho người phụ nữ 'đòi hôn' CSGT đến chết

Mức xử phạt dành cho người phụ nữ 'đòi hôn' CSGT đến chết

Nguyễn Thị Ngân sẽ nhận hình phạt như thế nào để trả giá cho những hành động mình đã làm trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy ở sân bay Cát Bi tin nóng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 18 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 18 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới