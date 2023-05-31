Sau khi đón khách ở sân bay và di chuyển ra ngoài thì xe khách Hoàng Hải bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến mọi người phải tháo chạy.
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Theo thông tin từ báo Vietnamnet, chiều ngày hôm nay (31/5), xe đón trả khách ở sân bay Cát Bi bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho khoảng 10 người vộ vàng tháo chạy để thoát thân, lãnh đạo PCCC&CHCN Công an TP Hải Phòng xác nhận, đơn vị vừa tổ chức chữa cháy và cứu hộ cho người dân.
Sau khi nhận tin báo về việc 1 xe khách đang di chuyển thì bất ngờ gặp sự cố rồi bốc cháy. Vụ việc xảy ra tại đoạn giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong, thuộc địa phận quận Hải An, rất nhiều phương tiện đang lưu thông. Đơn vị đã điều động 1 xe và nhiều cán bộ chiến sỹ ra hiện trường để dập lửa. Khi đến nơi, lực lượng PCCC thấy xe ô tô BKS 17B - 020.71 đeo biển vàng, loại 9 chỗ đang bốc cháy rất lớn, thân xe dán nội dung xe đưa đón sân bay Cát Bi. Quanh xe có lượng xăng đang chảy, đám cháy tràn ra ngoài. Lúc này các chiến sỹ PCCC đã nhanh chóng cùng với Công an quận Hải An tổ chức phun nước để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó vào ngày (28/2), cũng đã diễn ra vụ cháy tương tự xe khách theo hướng từ bắc vào nam, thì bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện sự cố, tài xế đã kịp cho xe dừng lại rồi hô hoán để toàn bộ hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, sau khi dập tắt lửa thì chiếc xe đã bị cháy rụi.
Rất may là cả 2 sự việc trên đều không có thiệt hại về người.