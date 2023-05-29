Người mẹ khóc ngất bên thi thể của 3 đứa con đuối nước tử vong ở Đồng Tháp

Đời sống 29/05/2023 15:45

Một nhóm trẻ em xuống tắm ở sông Bà Dư, đoạn thuộc khu vực chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh), sau đó xảy ra đuối nước khiến 3 chị em ruột tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29/5, lãnh đạo UBND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết đã tìm được thi thể cháu bé thứ 3 trong vụ 3 chị em ruột bị đuối nước.

Người mẹ khóc ngất bên thi thể của 3 đứa con đuối nước tử vong ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Bến sông, nơi xảy ra tai nạn đuối nước - Ảnh báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Chiều tối 28/5, UBND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, khoảng 16 giờ 20 phút, trên địa bàn ấp 2 xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh xảy ra vụ đuối nước khiến 3 chị em ruột tử vong. 

Cụ thể, vào thời điểm trên, có một nhóm trẻ em xuống tắm ở sông Bà Dư, đoạn thuộc khu vực chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh), sau đó xảy ra đuối nước khiến 3 chị em ruột là: N.N.N.H (13 tuổi), N.N.N.N (9 tuổi) và N.N.N.H (7 tuổi) tử vong. 

Qua thông tin gia đình cung cấp, trước đó các bé xin gia đình xuống sông Bà Dư tắm. Lâu quá không thấy các bé lên nên gia đình xuống bến sông tìm và phát hiện thi thể 2 bé lớn là H và N. 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chính quyền địa phương cho biết hoàn cảnh gia đình các em ở trên cũng khó khăn, mẹ buôn bán cà phê, cha làm bốc vác ở chợ đầu mối trái cây. Gia đình có năm người con (ba gái, hai trai).

Người mẹ khóc ngất bên thi thể của 3 đứa con đuối nước tử vong ở Đồng Tháp - Ảnh 2
Ba chị em ruột đi tắm dưới bến sông gần chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp thì bị đuối nước - Ảnh báo Tuổi Trẻ

Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh - cho biết ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, đồng thời đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát.

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Người đàn ông sau khi nhặt được tài sản khoảng 200 triệu phải đợi đến 2 tháng sau công an phát đi thông báo truy tìm thì mới mang tài sản đến giao nộp.

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