Vào tối 25/5, lãnh đạo UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 25/5, một lãnh đạo huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi khi tắm trên sông Nậm Mộ đoạn qua địa bà xã Xá Lượng. Đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân, tiếp tục tìm kiếm tung tích cháu bé còn lại.
Cụ thể, vào trưa ngày 25/5, một nhóm gồm 3 bé gái ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ra sông Nậm Mộ đoạn chạy qua địa bàn xã để tắm. Lúc này bất ngờ 2 cháu bé bị nước cuốn trôi. Cháu bé còn lại hốt hoảng chạy về hô hoán mọi người đến ứng cứu. Hai nạn nhân bị nước cuốn trôi là cháu Lương Thị B.Tr. (SN 2014) và Lương Thị B.A (SN 2012). Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ VOV, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lập tức huy động lực lượng đến khu vực sông nơi 2 cháu bé mất tích để tìm kiếm. Đến Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé.
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích cháu bé còn lại.