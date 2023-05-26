Thi thể chị N.T.X đã được đưa về, người thân, hàng xóm đang chung tay lo hậu sự vì chồng chị X. là anh Nguyễn Văn Quốc (50 tuổi) cũng là nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, không thể về lo tang vợ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều 25/5, làng quê nghèo thuộc An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có cùng lúc hai đám tang. Hai người vừa qua đời là nạn nhân trong vụ sập giàn giáo bê tông trong công trình xây dựng trên đường 2/9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) vào rạng sáng cùng ngày. Trong căn nhà cấp 4, thi thể chị N.T.X đã được đưa về, người thân, hàng xóm đang chung tay lo hậu sự vì chồng chị X. là anh Nguyễn Văn Quốc (50 tuổi) cũng là nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, không thể về lo tang vợ. Ông Nguyễn Quang Tâm (trú Đà Nẵng, anh ruột nạn nhân X.) thở dài thương mấy đứa cháu. Vợ chồng anh Quốc có 2 người con. Chị X. tiền sử bị bệnh ung thư, sau nhiều lần xạ trị, sức khỏe có phần thuyên giảm.

Hai đứa trẻ con chị Xinh đứng thẩn thờ vì mẹ mất, cha bị thương nặng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Vợ chồng anh Quốc sinh sống bằng nghề nông. Lúc nông nhàn, anh chị thường cùng người trong làng đi đổ bê tông thuê để kiếm tiền lo thuốc men, cho con ăn học. Vào rạng sáng 25/5, khi hay tin em gái gặp nạn, ông Tâm tức tốc đến hiện trường, lúc đó xe cứu thương đã đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Nhìn thi thể 2 nạn nhân, trong đó có em gái mình, ông đã biết không có "phép màu" xảy ra. Anh Nguyễn Văn Quốc nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí Anh Nguyễn Văn Quốc (chồng chị X.) nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc đời mình: "Tôi đứng dậy gọi Út ơi nhưng không thấy trả lời thì biết vợ chết rồi!". Anh kể lúc đó anh đang đứng trên sàn bê tông thì bất ngờ nghe một tiếng xoẹt; sau đó, anh rơi thẳng xuống và kẹt trong giàn sắt.

Mọi người hốt hoảng chạy đến giúp anh thoát ra và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe anh Quốc đã qua cơn nguy kịch, đang được bệnh viện theo dõi điều trị. Nhiều người dân đến nhà nạn nhân N.S chia sẻ với mất mát của gia đình - Ảnh: Báo Dân Trí Nạn nhân N.S tử vong trong vụ sập sàn bê tông cũng là người cùng làng với vợ chồng anh Quốc. Trong ngôi nhà nhỏ của ông S., bàn thờ đặt ngay cửa ra vào, người nhà ai cũng đỏ hoe đôi mắt vì sự ra đi đột ngột của ông. Ông Bốn (anh trai ông S.) cho hay, vợ chồng ông S. làm lụng hơn 10 năm nay vẫn chưa xây hoàn chỉnh được ngôi nhà. Là trụ cột trong gia đình nên ở tuổi 53, ông S. vẫn cần mẫn mưu sinh. Một người thân khác cho hay con trai ông S. đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Lần này xin phép công ty về để thăm nhà và hỏi vợ. Nhưng không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy ra, nên việc hỏi vợ phải hoãn lại. Nạn nhân được lực lượng cứu nạn đưa ra ngoài trên cáng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 25/5, Công an quận Hải Châu cho biết đã tạm đình chỉ thi công công trình, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chủ đầu tư công trình là bà ĐPT, giấy phép xây dựng được quận Hải Châu cấp. Công trình này nằm trên hai số nhà, có một tầng hầm, năm tầng nổi và mái đúc, đã hai lần gia hạn giấy phép xây dựng. Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và KCN có trụ sở ở tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định Bách Khoa Việt ở TP.HCM. Nhà thầu phụ thực hiện nhiệm vụ đổ sàn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú ở Đà Nẵng.

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