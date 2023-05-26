Cụ ông 86 tuổi cưỡng bức bé gái hàng xóm 6 tuổi: 'Tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa'

Đời sống 26/05/2023 07:18

Thấy bé gái 6 tuổi hàng xóm chơi một mình, ông Dương Văn Toan trong lúc đi đổ rác đã rủ về nhà mình rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Toan (86 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, ông Dương Văn Toan sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội, là hàng xóm của nhà cháu H.P. (sinh năm 2016).

Vào khoảng 18h ngày 30/6/2022, khi ông Toan đi đổ rác về thì thấy cháu P. mặc váy màu trắng hồng chơi trước cửa nhà và ông này nảy sinh ham muốn tình dục với bé gái. Quan sát thấy xung quanh vắng người, ông Toan đã kêu cháu P. vào nhà mình và có hành vi xâm hại cháu bé. Sau khi thỏa mãn, ông Toan mặc quần, váy cho bé gái, bảo cháu đi về nhà.

Cụ ông 86 tuổi cưỡng bức bé gái hàng xóm 6 tuổi: 'Tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 1/7/2022, cháu P. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Mẹ bé gái đã sang nhà ông Dương Văn Toan hỏi rõ sự việc. Lúc này, ông Toan nói với mẹ cháu P rằng: "Nếu tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa".

 

Sau đó, mẹ cháu P. đã đến Công an phường Ngọc Thụy để trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an quận Long Biên đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và trưng cầu giám định pháp y tình dục đối với bé gái.

Tại cơ quan điều tra, ông Toan thành khẩn nhận tội. Bị can Toan sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bố mẹ cháu bé đề nghị xử lý nghiêm bị can Toan theo quy định pháp luật và sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường tại phiên tòa xét xử vụ án.

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