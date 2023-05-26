Hàng trăm người dân địa phương lần lượt ra vào để thắp hương chia buồn và tiễn biệt 3 chị em ruột bị đuối nước thương tâm là: Nguyễn Thị Như Q. (SN 2013), Nguyễn Thiện Đ. (SN 2015) Nguyễn Đ. (SN 2017).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 26/5, không khí tang thương trong đám tang 3 chị em ruột bị đuối nước khi đi chăn dê bao trùm khắp con ngõ nhỏ ở khu phố 1, phường Bảo An, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Cũng theo ông Hòa, căn nhà nhỏ của cha mẹ các cháu là anh Nguyễn Hữu Thành và chị Nguyễn Thị Thảo Quyền không đủ rộng nên người thân phải dựng rạp bên đường để làm nơi tiễn biệt các cháu.

Nhìn 3 chiếc quan tài nhỏ xếp ngang nhau giữa mái rạp được người dân dựng lên bên đường khiến ai đến chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Ông Hòa, sống gần nhà 3 cháu bé cho biết, hàng mấy chục năm qua, chưa bao giờ người dân xóm nhỏ này chứng kiến cảnh đau thương đến thế.

Chị Thảo hàng xóm cho biết, thường ngày, 3 cháu vẫn chăn dê ở khu ruộng trước nhà, các cháu rất ngoan và lễ phép. "Nhưng thật xót xa, từ nay hình ảnh đó đã không còn nữa. Gia đình cháu giờ đã không còn nghe tiếng cười trẻ thơ…".

Di ảnh 3 cháu bé được đặt sát nhau trên bàn thờ khiến ai đến viếng cũng rơi nước mắt - Ảnh: Báo Dân Việt

Anh Nguyễn Đến, bác ruột của 3 cháu bé xấu số cho biết, các cháu ở nhà rất ngoan và lễ phép. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên các cháu đã biết tự lo cho nhau và giúp đỡ cha mẹ kiếm thêm tiền sinh sống. Người thân, hàng xóm ai nấy đều yêu quý các cháu. "Mới hôm qua các cháu còn quấn quýt khi tôi đến chơi nhà, nhưng hôm nay hình ảnh đó đã mãi mãi không còn…", anh Đến nghẹn giọng.

Rũ rượi bên quan tài 3 đứa con do mình đứt ruột sinh ra, từ hôm qua đến giờ, chị Thảo Quyền đã không còn đứng vững. Giọng chị Thảo Quyền như ngây như dại, nấc không thành tiếng.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Thành và chị Quyền có 3 người con, gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương. Căn nhà nhỏ cấp 4 của 2 vợ chồng dù xây đã lâu nhưng đến nay vẫn còn trơ gạch vì chưa có tiền tô xi măng. Thường ngày, anh Thành làm phụ hồ, còn chị Quyền phụ bán quán ăn tại địa phương. Vì gia cảnh khó khăn nên 3 cháu nhỏ thường chăn dê phụ cha mẹ.

Ao nước nơi 3 chị em ruột tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Dân Việt

Người dân bàng hoàng khi nghe tin 3 chị em tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 25/5, 3 chị em rủ nhau đi chăn dê tại khu vực ruộng phía sau vườn nhà ông Thành. Tại khu vực này có một hồ nước nhỏ của người dân địa phương đào trước đó.

Đến trưa cùng ngày không thấy các con về, vợ chồng ông Thành cùng người dân địa phương đi tìm, phát hiện thi thể của 3 cháu nhỏ ở dưới đáy hồ.

Gia đình ông Thành thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bà Quyền đi phụ bán quán cơm, còn ông Thành đi làm phụ hồ.