Nguyễn Thị Ngân sẽ nhận hình phạt như thế nào để trả giá cho những hành động mình đã làm trước đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng nay (30/5), tại TAND tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra phiên toà xét sử công khai bị cáo Nguyễn Thị Ngân về hành vi "chống người thi hành công vụ" và "cố ý gây thương tích". Dựa vào cáo trạng cho thấy, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/2/2023, Tổ công tác CSGT-TT, Công an huyện Bá Thước đang làm nhiệm vụ tại Km95+100, Quốc lộ 217 (thị trấn Cành Nàng) thì phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998; ngụ thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy BKS 34B5-005.91 không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình đại úy Bùi Tuấn Quý (Tổ trưởng) lập biên bản, Ngân "gà" (mẹ chồng của Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Ngân đã có hành vi dùng tay túm, giật tờ biên bản mà tổ công tác đang lập làm tờ biên bản bị nhàu để cản trở việc lập biên bản. Tiếp đến, Ngân dùng tay tát một cái vào mặt đại úy Quý, đồng thời có lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm ông Quý và tổ công tác rồi tự vạch áo vu khống công an sàm sỡ.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngân trong phiên toà xét xử sáng nay - Ảnh báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong lúc chờ lực lượng công an đến xử lý vụ việc, bà Ngân mặc dù tay bị còng nhưng vẫn đi qua, đi lại, miệng buông những lời nói khiếm nhã, tục tĩu "chị phải hôn em từ giờ cho đến chết". sau đó, tiếp tục hôn thẳng vào mặt khiến một chiến sĩ CSGT phải né tránh. Nguyễn Thị Ngân bị tổ công tác lập biên bản, bàn giao hồ sơ, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước điều tra, xử lý. Nguyễn Thị Ngân 'đòi' hôn CSGT từ giờ cho đến chết - Ảnh báo Dân Trí Với hành vi nói trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân 13 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 20 tháng tù giam.

Người mẹ khóc ngất bên thi thể của 3 đứa con đuối nước tử vong ở Đồng Tháp Một nhóm trẻ em xuống tắm ở sông Bà Dư, đoạn thuộc khu vực chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh), sau đó xảy ra đuối nước khiến 3 chị em ruột tử vong thương tâm.

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