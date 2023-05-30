Mức xử phạt dành cho người phụ nữ 'đòi hôn' CSGT đến chết

Đời sống 30/05/2023 14:03

Nguyễn Thị Ngân sẽ nhận hình phạt như thế nào để trả giá cho những hành động mình đã làm trước đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng nay (30/5), tại TAND tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra phiên toà xét sử công khai bị cáo Nguyễn Thị Ngân về hành vi "chống người thi hành công vụ" và "cố ý gây thương tích".

Dựa vào cáo trạng cho thấy, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/2/2023, Tổ công tác CSGT-TT, Công an huyện Bá Thước đang làm nhiệm vụ tại Km95+100, Quốc lộ 217 (thị trấn Cành Nàng) thì phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998; ngụ thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy BKS 34B5-005.91 không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình đại úy Bùi Tuấn Quý (Tổ trưởng) lập biên bản, Ngân "gà" (mẹ chồng của Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, Ngân đã có hành vi dùng tay túm, giật tờ biên bản mà tổ công tác đang lập làm tờ biên bản bị nhàu để cản trở việc lập biên bản. Tiếp đến, Ngân dùng tay tát một cái vào mặt đại úy Quý, đồng thời có lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm ông Quý và tổ công tác rồi tự vạch áo vu khống công an sàm sỡ.

Mức xử phạt dành cho người phụ nữ 'đòi hôn' CSGT đến chết - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Ngân trong phiên toà xét xử sáng nay - Ảnh báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong lúc chờ lực lượng công an đến xử lý vụ việc, bà Ngân mặc dù tay bị còng nhưng vẫn đi qua, đi lại, miệng buông những lời nói khiếm nhã, tục tĩu "chị phải hôn em từ giờ cho đến chết". sau đó, tiếp tục hôn thẳng vào mặt khiến một chiến sĩ CSGT phải né tránh.

Nguyễn Thị Ngân bị tổ công tác lập biên bản, bàn giao hồ sơ, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước điều tra, xử lý.

Mức xử phạt dành cho người phụ nữ 'đòi hôn' CSGT đến chết - Ảnh 2
Nguyễn Thị Ngân 'đòi' hôn CSGT từ giờ cho đến chết - Ảnh báo Dân Trí

Với hành vi nói trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngân 13 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 20 tháng tù giam.

Người mẹ khóc ngất bên thi thể của 3 đứa con đuối nước tử vong ở Đồng Tháp

Người mẹ khóc ngất bên thi thể của 3 đứa con đuối nước tử vong ở Đồng Tháp

Một nhóm trẻ em xuống tắm ở sông Bà Dư, đoạn thuộc khu vực chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh), sau đó xảy ra đuối nước khiến 3 chị em ruột tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái đòi hôn CSGT cảnh sát giao thông tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 13 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 13 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới