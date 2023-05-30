Một hãng hàng không thông báo sẽ kiểm tra cân nặng của hành khách

Hãng hàng không Air New Zealand thông báo sẽ kiểm tra cân nặng của hành khách quốc tế tại Sân bay Auckland.

Theo New Zealand Herald đưa tin ngày 30/5 (giờ địa phương), hãng hàng không Air New Zealand sẽ cân cân nặng hành khách quốc tế tại Sân bay Auckland trong 5 tuần từ ngày 29 đến ngày 2/7 nhằm tìm ra trọng lượng trung bình của hành khách, bao gồm cả hành lý xách tay.

Trong một thông cáo báo chí, Air New Zealand nhấn mạnh rằng các cuộc khảo sát về cân nặng của hành khách được thực hiện 5 năm một lần theo quy định và rất quan trọng vì cần phải biết trọng lượng của mọi thứ được chất lên máy bay và đây là hành động tự nguyện.

Một chuyên gia cải tiến kiểm soát tải trọng của Air New Zealand, cho biết mọi thứ trên máy bay sẽ được cân đo đong đếm, từ hành khách và phi hành đoàn cho đến hành lý xách tay và các bữa ăn kèm theo.

Chuyên gia này cho biết việc khảo sát cân nặng của hành khách được thực hiện một cách tự nguyện và ẩn danh, những người không muốn cân cũng không phải bước lên cân.

Chuyên gia cho biết thêm: "Việc khảo sát rất đơn giản. Một bên là hành khách, một bên là hành lý xách tay. Cân nặng chỉ được ghi trên máy tính, không có màn hình hiển thị số bên ngoài".

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