Hàn Quốc: Cửa thoát hiểm máy bay bật mở giữa không trung, 9 người nhập viện cấp cứu

Thế giới 27/05/2023 15:29

Một chuyến bay thương mại của hãng Asiana Airlines chở gần 200 người, trong đó có nhiều vận động viên tiểu học và trung học bất ngờ bật mở ở độ cao khoảng 213m trên không trung.

Theo ngành hàng không Hàn Quốc thông tin vào ngày 26/5, chuyến bay mang số hiệu OZ8124 của hãng hàng không Asiana Airlines khởi hành từ sân bay Jeju lúc 11:49 sáng (giờ địa phương) cùng ngày đã hạ cánh khẩn xuống sân bay Daegu lúc 12:45 sáng vì cửa thoát hiểm bất ngờ bật mở giữa không trung, cách mặt đất khoảng 213 mét (cảnh sát ước tính). 

Hàn Quốc: Cửa thoát hiểm máy bay bật mở giữa không trung, 9 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Các em học sinh lên máy bay có vấn đề về thể chất được đội ngũ cứu hộ từ chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Daegu vào chiều ngày 26/5 - Ảnh: Yonhap News

 

Nếu xem video về tình huống của vụ tai nạn, có thể thấy gió thổi vào khoang máy bay đang bay, gió thổi bay tóc và khăn trải giường của hành khách một cách dữ dội.

May mắn không ai trong số 194 người trên máy bay bị thương, nhưng một số hành khách đã bị sốc và khó thở, được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ngay sau khi hạ cánh. Không có trường hợp mất ý thức nào được báo cáo tính đến thời điểm hiện tại.

Hàn Quốc: Cửa thoát hiểm máy bay bật mở giữa không trung, 9 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
 Xe cứu thương được huy động đến sân bay - Ảnh: Yonhap News

Trong số các hành khách, có nhiều vận động viên tiểu học và trung học Jeju đang chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao Thanh niên Quốc gia được tổ chức tại Ulsan vào ngày 27/5.

Mẹ của một em cầu thủ (12 tuổi) cho biết: "Tình huống khiến bọn trẻ vô cùng bất ngờ, vừa run vừa khóc".

Hàn Quốc: Cửa thoát hiểm máy bay bật mở giữa không trung, 9 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 3
Em học sinh có vấn đề về thể chất được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ngay sau khi hạ cánh - Ảnh: Yonhap News

Một quan chức của Asiana Airlines cho biết: "Một hành khách ngồi ở ghế thoát hiểm đã nói: 'Tôi đã chạm vào cần gạt thoát hiểm' và cảnh sát đang điều tra".

Theo thông tin điều tra ban đầu, hành khách là một người đàn ông ở độ tuổi 30 khai báo với cảnh sát rằng “Tôi bị căng thẳng sau khi mất việc gần đây” “Tôi mở cửa vì muốn nhanh chóng xuống máy bay trước khi hạ cánh”.

Hàn Quốc: Cửa thoát hiểm máy bay bật mở giữa không trung, 9 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 4
Đồ họa tình huống 'hạ cánh với cửa mở' của chuyến bay - Ảnh: Yonhap News

 

Hàn Quốc: Cửa thoát hiểm máy bay bật mở giữa không trung, 9 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 5
Hiện trường khi máy bay hạ cánh an toàn - Ảnh: News1

Trước đó, ông từ chối đưa ra bất kỳ lời khai nào sau khi bị cảnh sát bắt tại sân bay Daegu vào ngày 26/5, nhưng khi cảnh sát tiếp tục điều tra, ông đã thú nhận động cơ phạm tội của mình.

Các hành khách phàn nàn về sự lo lắng tột độ do người đàn ông này 'nổi loạn' ở độ cao 700 feet (khoảng 213m), và 9 người trong số đoàn hành khách có các triệu chứng như khó thở đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện.  

Hành khách hoảng loạn khi cửa máy bay bật mở giữa không trung - Video: Yonhap News

Ngay sau khi hoàn tất điều tra bổ sung, cơ quan chức năng dự kiến ​​sẽ áp dụng lệnh bắt giam người đàn ông này với cáo buộc vi phạm Luật An ninh hàng không.   

 

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