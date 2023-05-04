Tần suất nhiễu loạn trong chuyến bay ngày càng tăng, dường như là kết quả của ảnh hưởng biến đổi khí hậu.

Business Insider đưa tin vào ngày 3/5 (giờ địa phương) rằng Paul Williams, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Reading ở Anh, đã nghiên cứu về nhiễu loạn trong hơn 10 năm. Williams cho biết trong một bài báo trên New York Times rằng sẽ gặp nhiễu loạn thường xuyên hơn trong các chuyến bay do lượng khí thải carbon dioxide tăng lên làm ảnh hưởng đến luồng không khí.

Ảnh minh họa: Internet

"Một số nhiễu loạn là do thời tiết xấu, nhưng nhiễu loạn trong không khí trong lành có liên quan đến biến đổi khí hậu", ông nói.

Williams cho biết thêm: “Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi luồng phản lực ở độ cao mà máy bay bay qua. Nghiên cứu cho thấy luồng phản lực bị thay đổi sẽ tạo ra nhiều nhiễu loạn hơn".

Đã có một số báo cáo về thương tích nghiêm trọng do nhiễu động không khí trong chuyến bay trong vài tháng qua.

Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 12 năm ngoái, một chiếc máy bay chở khách đang trên đường từ Phoenix, Arizona đến Honolulu, Hawaii đã gặp phải nhiễu động nghiêm trọng 30 phút trước khi hạ cánh, khiến 36 người trên máy bay bị thương. Vào thời điểm đó, một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện mà không tỉnh lại. Vào tháng 3, 7 hành khách trên chuyến bay từ Texas đến Frankfurt, Đức, cũng bị thương tương tự do "nhiễu động nghiêm trọng" và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Washington.

Williams nói với Insider: "Nhiều nhiễu động hơn sẽ là mối đe dọa lớn đối với các tiếp viên hàng không, những người không may phải di chuyển quanh máy bay vì công việc của họ".

Cuối cùng, Williams nhấn mạnh rằng "hành khách phải luôn luôn thắt dây an toàn trên máy bay bất cứ khi nào".

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