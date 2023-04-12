Mua máy bay Boieng 737 cũ trên mạng cải tạo thành khách sạn đắt đỏ, danh sách khách chờ dài dằng dặc

Khi Steven Northam, 38 tuổi, bán công ty của mình vào năm ngoái, anh có rất nhiều thời gian. Một phát hiện bất thường trên eBay đã cho anh ý tưởng phải làm gì với nó.

Anh ấy đã trả 5.000 bảng Anh (hơn 154 triệu) để mua thân phía trước của chiếc máy bay Boeing 737-200 năm 1968 và dự định biến thành một căn hộ cho thuê kỳ nghỉ sang trọng trên nền tảng đặt thuê phòng.

“Chiếc máy bay xuất hiện trên eBay và nó chỉ khơi gợi sự quan tâm của tôi vì nó là một thứ gì đó khác biệt, kỳ quặc và cuối cùng cũng có thể là một dự án kinh doanh nhỏ”, anh nói với Insider.

Northam cho biết đây sẽ là một “dự án thú vị, kỳ lạ với khuynh hướng kinh doanh”.

Nhưng mua một chiếc máy bay không dễ dàng như đặt hàng tạp hóa đến tận nhà. Anh đã mất gần 3 tháng để sắp xếp một công ty vận tải và một cần cẩu có thể giao máy bay tới tận nhà.

Được biết, Northam đã mua phần máy bay từ Đại học Chichester, nơi ông cho biết ban đầu nó được sử dụng để đào tạo phi hành đoàn tương lai. Nhưng nó đã rơi vào tình trạng không được sử dụng từ hơn một thập kỷ trước.

“Trong 15 năm, họ chỉ để nó bên ngoài, vì vậy nó khá bẩn và cũ nát. Nó cần một chút công việc”, Northam chia sẻ.

Tổng chi phí mua và sửa chữa chữa máy bay hết gần 585 triệu. Ảnh: BI

Ông cho biết việc làm mới bên ngoài và cải tạo bên trong máy bay đã tiêu tốn hơn 437 triệu. Ngoài ra Northam đã phải thuê xe nâng cần để sơn bên ngoài máy bay

Vì thế cuối cùng tổng trong chi phí vào khoảng gần 585 triệu

Chiếc máy bay được chế tạo vào năm 1968 dưới sự quản lý của United Airlines.

Trong những thập kỷ tiếp theo, nó được các hãng hàng không Pháp, Mỹ và Mauritanie sử dụng, trước khi bị loại bỏ vào năm 2006.

Kết quả là bên trong máy bay đã bị cong vênh theo thời gian và cần được làm mới hoàn toàn. Sau đó anh bắt đầu tu sửa nó vào mùa hè và kết thúc sau 3 tháng.

Biến thành một khách sạn đắt đỏ

Northam bắt đầu tự mình cải tạo máy bay vào tháng 7 năm 2022, làm việc liên tục trong hầu hết các ngày cho đến tháng 9.

Đầu tiên là loại bỏ hầu hết các ghế ngồi, gia cố lại sàn và trải thảm lại máy bay.

“Khi tôi dọn hết ghế ra, nó chỉ còn là một khoảng trống lớn. Vì vậy, ý tưởng là chia nó thành nhiều khu vực khác nhau”, Northam cho biết.

Ông đã sử dụng những bức tường ngăn cách để phân chia không gian, nơi sau này sẽ trở thành các khu vực ngủ, khu vực ngồi và một góc bếp nhỏ.

Ngoài ra, nó được trang bị đầy đủ Wi-Fi tốc độ cao, Smart TV và XBoxes và lối trang trí phần lớn là hiện đại.

Nó cũng có điều hòa không khí bơm nhiệt hiện đại và hệ thống sưởi khắp máy bay.

Northam nói rằng mặc dù chiếc máy bay có kiểu trang trí hiện đại và tiện nghi nhưng ông vẫn muốn giữ nguyên đặc trưng của nó.

“Tôi không muốn biến nó thành một chiếc xe caravan cao cấp”, anh nói.

Hình ảnh sau khi máy bay đã được sửa chữa xong. Ảnh: BI

Một số đặc điểm mà ông giữ lại là ghế nguyên bản của máy bay có dây an toàn, tủ đựng đồ trên cao cũng như phòng vệ sinh.

Northam cho biết sàn kính nhìn xuống khoang hàng là một trong nhiều tính năng “kỳ lạ” đóng góp vào sự độc đáo của không gian này

Ngoài giường đôi trong khoang hàng hóa, còn có hai giường đơn ở tầng trên. Tổng cộng, máy bay có thể chứa bốn người.

Northam thừa nhận rằng nó hơi chật chội và nói thêm rằng: “Đó không phải là loại không gian mà bạn có thể ở trong một thời gian dài”.

Bên cạnh những chiếc ghế xếp và khu vực để tổ chức tiệc nướng, còn có một bồn tắm nước nóng độc đáo được làm từ phần đầu máy bay.

Phần đầu máy bay còn lại, vẫn còn gắn vào máy bay, có thể được sử dụng như một chiếc ghế.

Northam nói về một tính năng quan trọng khác: “Tôi đã mua một chiếc PC chơi game và một màn hình cong lớn vì tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa khi có một loại bộ giả lập bay trước mặt chiếc máy bay thực tế”.

Ông nói thêm rằng sự bổ sung “thú vị và kỳ quặc” đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ những vị khách tiềm năng của Airbnb.

Để có được nó trên Airbnb, Northam vẫn cần nhận được sự cho phép từ hội đồng địa phương, điều mà ông đang mong đợi

Nhưng đã có một “danh sách dài” những người háo hức muốn ở lại. Northam nói rằng ông sẽ tính khoảng hơn 4 triệu một đêm.

Chưa dừng lại ở đó, ông dự tính sẽ còn muốn biến chiếc xe tải thành một chiếc xe chở người cắm trại bọc thép trong thời gian tới.

Theo Business Insider