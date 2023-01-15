Có 68 hành khách và 4 thành viên tổ bay trên khoang. Việc cứu hộ đang diễn ra. Hiện chúng tôi chưa biết có ai sống sót không", người phát ngôn nói.

Thông tin từ báo Thanh Niên, AFP dẫn lời phát ngôn viên Sudarshan Bartaula của hãng hàng không Yeti Airlines thông báo chiếc máy bay chở khách của hãng đã rơi ở Nepal ngày 15.1.

Có một đám cháy tại địa điểm máy bay rơi. Người dân địa phương, nhân viên an ninh và xe cứu thương đã được huy động để cứu hộ cứu nạn.

Theo tờ Kathmandu Post, chiếc máy bay ATR 72 xuất phát từ thủ đô Kathmandu đến sân bay Pokhara ở huyện Kaski. Máy bay rơi ở khu vực giữa sân bay Pokhara cũ và mới.

Theo các báo cáo ban đầu, máy bay 9N ANC ATR 72 bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Pokhara trong điều kiện thời tiết xấu, India TV News đưa tin.

Hiện trường máy bay rơi ngày 15/1. Ảnh: Sudarshan Ranjit.

Cán bộ truyền thông sân bay quốc tế Pokhara Bishnu Prasad Adhikari đã xác nhận vụ tai nạn. Người phát ngôn của Yeti Airlines, Sudarshan Bertaula, cho biết chiếc máy bay có số hiệu 9N-AMC đã cất cánh từ Kathmandu lúc 10h33 tối 14/1.

Máy bay rơi xuống gần cửa sông Seti, ông Guru Datta Dhakal, quan chức huyện Kaski, nói với Xinhua.

Còn theo truyền hình nhà nước Nepal, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số thi thể nạn nhân gần hiện trường máy bay gặp nạn. Máy bay rơi ở khu vực giữa sân bay Pokhara cũ và mới.

Cứu hộ cứu nạn tại hiện trường máy bay rơi. Ảnh: My Republica.

Theo truyền thông Nepal, chiếc máy bay gặp nạn là mẫu máy bay chở khách động cơ cánh quạt ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines, khi sự việc xảy ra nó đang thực hiện hành trình bay từ thủ đô Kathmandu đến sân bay Pokhara.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Sudarshan Bartaula của Yeti Airlines thông báo thời điểm xảy ra tai nạn trên máy bay có 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Việc cứu hộ đang diễn ra.

"Hiện chưa biết có ai sống sót không", người phát ngôn nói.

Tai nạn máy bay ở Nepal khá phổ biến. Không chỉ các chuyến bay trong nước gặp sự cố mà các chuyến bay nước ngoài cũng khiến hàng trăm người thiệt mạng, Online Khabar đưa tin. Trong 30 năm qua, đã có gần 30 vụ tai nạn máy bay chết người ở Nepal. Vụ gần đây nhất là vụ rơi máy bay của Tara Air vào tháng 5/2022, khiến 22 người trên khoang thiệt mạng.