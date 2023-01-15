Rơi máy bay chở 72 người ở Nepal, 8 thi thể được tìm thấy

Thế giới 15/01/2023 14:20

Chiếc máy bay ATR 72 của hãng hàng không Yeti (Nepal) đang bay từ Kathmandu đến Pokhara thì bị rơi gần sân bay cũ sáng nay, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) thông báo.

 

Thông tin từ báo Thanh Niên, AFP dẫn lời phát ngôn viên Sudarshan Bartaula của hãng hàng không Yeti Airlines thông báo chiếc máy bay chở khách của hãng đã rơi ở Nepal ngày 15.1.

Có 68 hành khách và 4 thành viên tổ bay trên khoang. Việc cứu hộ đang diễn ra. Hiện chúng tôi chưa biết có ai sống sót không", người phát ngôn nói.

Theo tờ Kathmandu Post, chiếc máy bay ATR 72 xuất phát từ thủ đô Kathmandu đến sân bay Pokhara ở huyện Kaski. Máy bay rơi ở khu vực giữa sân bay Pokhara cũ và mới.

Rơi máy bay chở 72 người ở Nepal, 8 thi thể được tìm thấy - Ảnh 1
Máy bay của hãng hàng không Yeti bị rơi ngay trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara ở Nepal. Nguồn: India TV News.

Có một đám cháy tại địa điểm máy bay rơi. Người dân địa phương, nhân viên an ninh và xe cứu thương đã được huy động để cứu hộ cứu nạn.

Theo các báo cáo ban đầu, máy bay 9N ANC ATR 72 bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Pokhara trong điều kiện thời tiết xấu, India TV News đưa tin.

Rơi máy bay chở 72 người ở Nepal, 8 thi thể được tìm thấy - Ảnh 2
Hiện trường máy bay rơi ngày 15/1. Ảnh: Sudarshan Ranjit.

Cán bộ truyền thông sân bay quốc tế Pokhara Bishnu Prasad Adhikari đã xác nhận vụ tai nạn. Người phát ngôn của Yeti Airlines, Sudarshan Bertaula, cho biết chiếc máy bay có số hiệu 9N-AMC đã cất cánh từ Kathmandu lúc 10h33 tối 14/1.

Máy bay rơi xuống gần cửa sông Seti, ông Guru Datta Dhakal, quan chức huyện Kaski, nói với Xinhua.

Còn theo truyền hình nhà nước Nepal, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số thi thể nạn nhân gần hiện trường máy bay gặp nạn. Máy bay rơi ở khu vực giữa sân bay Pokhara cũ và mới.

Rơi máy bay chở 72 người ở Nepal, 8 thi thể được tìm thấy - Ảnh 3
Cứu hộ cứu nạn tại hiện trường máy bay rơi. Ảnh: My Republica.

Theo truyền thông Nepal, chiếc máy bay gặp nạn là mẫu máy bay chở khách động cơ cánh quạt ATR 72 của hãng hàng không Yeti Airlines, khi sự việc xảy ra nó đang thực hiện hành trình bay từ thủ đô Kathmandu đến sân bay Pokhara.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Sudarshan Bartaula của Yeti Airlines thông báo thời điểm xảy ra tai nạn trên máy bay có 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Việc cứu hộ đang diễn ra.

"Hiện chưa biết có ai sống sót không", người phát ngôn nói.

Tai nạn máy bay ở Nepal khá phổ biến. Không chỉ các chuyến bay trong nước gặp sự cố mà các chuyến bay nước ngoài cũng khiến hàng trăm người thiệt mạng, Online Khabar đưa tin. Trong 30 năm qua, đã có gần 30 vụ tai nạn máy bay chết người ở Nepal. Vụ gần đây nhất là vụ rơi máy bay của Tara Air vào tháng 5/2022, khiến 22 người trên khoang thiệt mạng.

Tại đất nước dân số già đi nhanh nhất trên thế giới, nghỉ hưu chỉ có nghĩa là làm việc nhiều hơn để “tồn tại”

Tại đất nước dân số già đi nhanh nhất trên thế giới, nghỉ hưu chỉ có nghĩa là làm việc nhiều hơn để “tồn tại”

Tại khu vực Đông Á, những người lao động trên 70 tuổi vẫn đang chăm chỉ làm việc để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   rơi máy bay ở Nepal Máy bay chở 68 người rơi ở Nepal tin thế giới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích