Sự cố hy hữu bỏ quên 55 hành khách ở sân bay: Hãng hàng không Ấn Độ nói gì?

Thế giới 11/01/2023 18:42

Hãng hàng không Ấn Độ bồi thường thiệt hại và đã tiến hành điều tra, làm rõ những người có liên quan.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Go First vào sáng 9/1 từ Bengaluru-Delhi.

Máy bay đã cất cánh trong khi 55 hành khách vẫn còn đang ở trong xe bus trung chuyển. Hãng hàng không Go First thừa nhận đây là sự cố vô ý và rất chia sẻ với những hành khách đã kiên nhẫn khi trải qua sự việc đó. Để bồi thường, hãng đã quyết định bồi thường cho tất cả hành khách bị ảnh hưởng một vé bay nội địa miễn phí, thời hạn trong 12 tháng. 

 Sau sự việc trên, rất nhiều hành khách đã chia sẻ trên Twitter, miêu tả trải nghiệm “kinh hoàng” và tuyên bố sẽ không sử dụng dịch vụ của Go First lần nữa.

Hãng hàng không này khẳng định đang điều tra sự việc đồng thời đã sa thải các nhân viên liên quan. Tại thời điểm xảy ra sự việc, hãng đã sắp xếp cho hành khách lên các chuyến bay thay thế tới Delhi.

Hãng hàng không có chuyến bay cất cánh mà bỏ quên khách ở sân bay đã sa thải các nhân viên và bồi thường cho hành khách.

Sự cố hy hữu bỏ quên 55 hành khách ở sân bay: Hãng hàng không Ấn Độ nói gì? - Ảnh 1

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Go First Airways. Ảnh: VnExpress

Cũng theo VnExpress trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin sự cố hy hữu xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Go First Airways, khởi hành từ Bengaluru đến Delhi vào sáng 9/1. Máy bay đã cất cánh dù 55 hành khách đang trên xe buýt trung chuyển ở sân bay Kempegowda.

Các hành khách bị bỏ quên được chuyển sang chuyến bay khác vài giờ sau đó và được hoàn tiền vé. Hành khách Shreya Sinha đăng trên Twitter cho biết đây là trải nghiệm "kinh hoàng nhất" và gọi sự cố là "đỉnh cao của sự sơ suất".

Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết đã yêu cầu hãng hàng không Go First Airways nộp báo cáo giải trình sự việc bỏ quên hành khách, thêm rằng sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.

Go First Airways đã phản hồi các bài viết phàn nàn của hành khách trên Twitter rằng họ "xin lỗi vì sự bất tiện", song không đưa ra tuyên bố nào về sự cố.

Ngành hàng không Ấn Độ hồi tháng 11/2022 vướng bê bối vì cách xử lý không thỏa đáng của phi hành đoàn Air India trong chuyến bay từ New York đến Delhi. Trong chuyến bay này, một nam hành khách khoang thương gia say xỉn đã tiểu tiện vào một nữ hành khách 70 tuổi.

Người đàn ông này sau đó rời khỏi sân bay mà không gặp bất cứ cản trở nào và chỉ bị bắt hơn 6 tuần sau đó. Hãng hàng không Air India cũng chỉ báo cáo sự việc tới cảnh sát hồi tuần trước và đã thừa nhận sai sót, đồng thời thông báo đình chỉ phi hành đoàn trên chuyến bay.

 

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