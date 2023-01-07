Bất ngờ với hai em bé sinh đôi ở Texas chào đời vào 2 khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2022 - 2023 đầu tiên trên thế giới

Thế giới 07/01/2023 16:09

Một cặp vợ chồng đến từ Texas may mắn có được hai bé gái sinh đôi vào những ngày khác nhau trong những năm khác nhau. Trong khi một bé chào đời lúc 11:55 tối ngày 31 tháng 12, con gái thứ hai chào đời lúc 12:01 sáng ngày 1 tháng 1.

Trong sự trùng hợp ngẫu nhiên ngày nay, chúng ta có một câu chuyện về một cặp vợ chồng đến từ Texas. Theo tờ New York Post, một phụ nữ Mỹ tên là Kali Jo và chồng cô ấy là Cliff đã may mắn có được hai bé gái sinh đôi vào những ngày khác nhau trong những năm khác nhau. 

Bất ngờ với hai em bé sinh đôi ở Texas chào đời vào 2 khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2022 - 2023 đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1

Điều đã xảy ra là Kali Jo sinh con gái đầu lòng, Annie Jo, lúc 11 giờ 55 phút tối ngày 31 tháng 12. Cô sinh bé gái thứ hai, Effie Rose, lúc 12 giờ 01 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm sau. Theo tờ New York Post, cặp đôi nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ chào đời vào khoảng nửa đêm.

Kali Jo cũng đã lên Facebook để chia sẻ tin vui và chia sẻ hình ảnh của con gái và chồng. "Cliff và tôi rất tự hào được giới thiệu Annie Jo và Effie Rose Scott! Annie là em bé cuối cùng chào đời vào năm 2022 lúc 11:55 tối. Sau đó, Effie là em bé đầu tiên chào đời vào năm 2023 lúc 12:01! Cả hai đều chào đời khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi và Cliff rất hào hứng với cuộc phiêu lưu này!"

Bất ngờ với hai em bé sinh đôi ở Texas chào đời vào 2 khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2022 - 2023 đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2

Bất ngờ với hai em bé sinh đôi ở Texas chào đời vào 2 khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2022 - 2023 đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3

"Chúng tôi đã nói đùa rằng sẽ không vui nếu sau này bé cưng sẽ đón sinh nhật với kỳ nghỉ vào đêm giao thừa vào cuối tuần. Cặp sinh đôi của tôi ngỡ rằng sẽ chung ngày sinh nhật những giwof đây chúng có sinh nhật của riêng mình, cuộc sống này có nhiều điều thú vị hơn chúng tôi tưởng." Kali Jo nói với trang CBS News.

Theo Indiatoday

 

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