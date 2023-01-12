Ronan Hughes, 43 tuổi, ở Armagh, Bắc Ireland, đang thụ án 20 năm tù vì tội ngộ sát các công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15-44. Theo các hãng tin ở Anh, ngày 6/1, tại Old Bailey, Thẩm phán Mark Lucraft KC đã tịch thu những khoản thu nhập bất chính của Hughes nhờ vai trò cầm đầu trong hoạt động buôn người kéo dài.

Theo BBC, chủ hãng xe tải trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019 đã được lệnh phải trả cho các gia đình nạn nhân hơn 180.000 bảng Anh (hơn 217.000 USD).

Một người Việt tại Anh đặt vòng hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng ở địa điểm xảy ra thảm kịch - Ảnh: Tuổi Trẻ

Các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, những chiếc xe tải, bao gồm cả chiếc xe phát hiện thi thể các nạn nhân và phần tài sản của Hughes ở Ireland. Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các gia đình nạn nhân Việt Nam. Thẩm phán cho biết hình phạt cho việc không tuân theo lệnh là hai năm tù.

Theo Tuổi Trẻ, thân nhân của những người Việt tử nạn ở Anh mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ kết nối sớm nhận được tiền bồi thường để trang trải nợ nần.

Bà Phong là mẹ ruột của chị Phạm Thị Trà My - một trong 39 nạn nhân người Việt tử nạn trong container được phát hiện tại hạt Essex, nước Anh vào năm 2019.

"Mới đó mà hơn 3 năm rồi" - Bà Phong vốn hành nghề buôn bán hàng mã ở chợ Nghèn, chồng bà - ông Thìn - làm công việc tự do. Hơn 3 năm trước, gia đình bà vay mượn hơn 600 triệu đồng để con gái Trà My ra nước ngoài làm ăn. Tai nạn ập đến, bà mất con, gánh thêm khoản nợ lớn.

Những ngày gần đây, bà Phong nhận được các nguồn tin tòa án đưa Ronan Hughes - chủ xe chở 39 người vượt biên sang Anh bị tử nạn - ra xét xử, buộc người này phải trả cho các nạn nhân 217.000 USD khiến bà Phong càng thêm hy vọng sớm trả được khoản nợ.

Bà tâm sự, mặc dù nhận được thông tin tòa án ở châu Âu buộc người cầm đầu bồi thường cho các gia đình có nạn nhân tử nạn trong container tại Anh nhưng hiện gia đình bà không thể nắm được quy trình, cách liên lạc để nhận được tiền.

Chiếc xe tải trong vụ việc hồi năm 2019. Ảnh: VTC News

"Trước đây TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử các bị cáo trong đường dây đưa Trà My ra nước ngoài, họ mới bồi thường cho gia đình 200 triệu đồng. Hiện khoản tiền nợ ngân hàng vẫn còn hơn 400 triệu đồng nữa. Cháu đã vắn số mất rồi, nhưng gia đình vẫn mong muốn sớm nhận khoản tiền bồi thường từ chủ hãng xe container để sớm trả được hết nợ."

"Gia đình mong muốn ngành chức năng, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh hỗ trợ kết nối, giúp đỡ để gia đình tôi nói riêng và gia đình những nạn nhân khác nói chung sớm nhận được bồi thường" - bà Phong nói.

Chị H.T.T. (ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), vợ của 1 trong 39 nạn nhân tử nạn cũng cho biết vụ án đã xảy ra cách đây hơn ba năm, nhưng đến nay chị chưa nhận được khoản tiền bồi thường nào.

"Tôi đọc báo và được biết một tòa án ở Anh ra phán quyết buộc kẻ cầm đầu đường dây phải bồi thường tiền cho gia đình các nạn nhân.

Nhưng chúng tôi không biết sẽ phải liên lạc thế nào để nhận những khoản bồi thường này. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ giúp đỡ, kết nối để chúng tôi nhận được khoản bồi thường", chị T. nói.

Chị T. hiện nay đang nuôi hai con nhỏ trong tuổi đi học. Số tiền bồi thường sẽ được chị trang trải học phí cho hai cháu.

"Trước thông tin tòa án ở châu Âu buộc người cầm đầu đường dây đưa người sang Anh bồi thường cho gia đình các nạn nhân, chính quyền địa phương sẽ xác nhận các thủ tục pháp lý về nhân thân của các nạn nhân bị tử vong và hướng dẫn công dân làm việc với các cơ quan chức năng" - ông Đặng Anh Tuấn - chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) - cho hay.

Trước đó, vào tháng 9-2020, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử vụ án "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài". Sau một ngày xét xử, 7 bị cáo trong đường dây này bị tuyên án 300 tháng tù.