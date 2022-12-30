Huyền thoại Cafu viết trên trang cá nhân: "Pele sẽ không bao giờ chết. Ông ấy là vĩnh cửu, là vua, là duy nhất. Pele bất tử cùng với những bàn thắng vĩ đại trong mọi khoảnh khắc thiên tài. Pele còn bất tử trong lòng mỗi chúng ta, những người được ông ấy và những ngôi sao cùng thế hệ của mình truyền cảm hứng. Yên nghỉ nhé".

Chia sẻ trên Zing News, nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá thế giới lên tiếng tri ân Pele sau khi huyền thoại này qua đời rạng sáng 30/12 (giờ Hà Nội).

Tiền đạo Neymar tri ân Pele: "Tôi đã nói với Pele rằng bóng đá chỉ là một môn thể thao. Pele đã thay đổi tất cả. Ông ấy biến bóng đá thành nghệ thuật, thành bộ môn giải trí . Ông ấy lên tiếng vì người nghèo, cho người da đen và đã mang lại tầm nhìn cho Brazil. Bóng đá và Brazil nâng cao vị thế của mình nhờ có Vua Pele. Ông ấy ra đi nhưng ma thuật của ông ấy vẫn còn. Pele là mãi mãi!".

Huyền thoại Ronaldo Nazazio viết: "Thật là một đặc ân khi có thể kế thừa ông, người bạn của tôi. Tài năng của ông là hình mẫu mà mọi cầu thủ nên hướng đến. Di sản của ông được xây dựng qua nhiều thế hệ. Đó là cách ông sẽ mãi sống trong lòng chúng tôi. Hôm nay và mãi mãi, chúng tôi sẽ chúc mừng ông. Cảm ơn Pele. Hãy an nghỉ".

Tiền đạo Kylian Mbappe chia sẻ: "Vị vua của bóng đá rời bỏ chúng ta nhưng di sản của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hãy yên nghỉ nhé Vua Pele".

Làng túc cầu thế giới thương tiếc 'Vua bóng đá' Pele qua đời. Ảnh: Internet

Tiền đạo Cristiano Ronaldo chia sẻ: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể người dân Brazil, đặc biệt là gia đình Pele. Chỉ một lời tạm biệt dành cho 'Vua bóng đá' Pele là không bao giờ đủ để diễn tả nỗi đau mà cả thế giới bóng đá đang trải qua. Pele không bao giờ bị lãng quên và ký ức về ông ấy sẽ sống mãi trong lòng mỗi người chúng ta, những người yêu bóng đá. Hãy yên nghỉ Pele".

Theo Thanh Niên, FIFA cho biết ‘Vua bóng đá’ Pele sẽ ‘bất tử’ như một cách để vinh danh cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20 sau khi huyền thoại bóng đá Brazil qua đời hôm 29.12 (giờ địa phương) ở tuổi 82.

"Pele: bất tử - mãi mãi ở bên chúng ta", FIFA cho biết trên trang web của mình. Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất đã giành được 3 chức vô địch World Cup (vào năm 1958, 1962 và 1970).

"Họ gọi ông ấy là 'Nhà vua', và ông ấy là một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất trong bóng đá thế giới… Pele, người đã được FIFA vinh danh là cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20", FIFA cho biết.

Pele có sự nghiệp vĩ đại. Ảnh: Internet

Pele mới 17 tuổi khi cùng Brazil vô địch World Cup ở Thụy Điển năm 1958. Ông lại vô địch ở Chile năm 1962, mặc dù phải nghỉ thi đấu phần lớn vì chấn thương. Sau đó ông đã nâng cao Cúp Jules Rimet lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng tại World Cup ở Mexico vào năm 1970.

FIFA cũng nhấn mạnh rằng Pele là nhà vô địch thế giới trẻ nhất mọi thời đại - chưa kể cầu thủ ghi bàn trẻ nhất, cầu thủ lập hat-trick trẻ nhất, vào chung kết trẻ nhất và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết trong lịch sử World Cup. Uwe Seeler, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những cầu thủ nam ghi bàn tại 4 kỳ World Cup trở lên.

Mặc dù là một tay săn bàn huyền thoại, nhưng Pele cũng nhiều lần kiến tạo cho những đồng đội lập công tại World Cup. Ông có 6 pha kiến ​​tạo tại World Cup 1970 - kỷ lục tại một kỳ World Cup, và cũng giữ kỷ lục với 3 pha kiến ​​tạo trong các trận chung kết: 1 bàn vào lưới Thụy Điển năm 1958 và 2 bàn vào lưới Ý năm 1970.

"Pele đã đưa bóng đá lên một tầm cao mới. Ông ấy không chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các trận đấu đẹp mà còn thi đấu với một sự tinh tế, điều chưa từng thấy trước đây", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết vào năm 2020.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gọi Pele là "cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử" sau khi huyền thoại người Brazil qua đời. Blatter, 86 tuổi, người lãnh đạo FIFA từ năm 1998 - 2015, cho biết ông "vô cùng đau buồn" khi biết tin Pele qua đời với dòng tin trên tài khoản Twitter: "Tin rất buồn, Pele đã rời bỏ chúng ta. Thế giới thương tiếc cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử và một nhân cách tuyệt vời… Pele thân mến, tôi vô cùng đau buồn và vinh danh ông cũng như sự nghiệp để đời của ông. Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và bạn bè của ông".

Lãnh đạo CLB Santos, nơi Pele thi đấu ở Brazil, cho biết công chúng sẽ có thể bày tỏ lòng thành kính lần cuối tại sân Vila Belmiro, ngoại ô Sao Paulo.