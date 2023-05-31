Các chiến sĩ cảnh sát đã mang tới một tết thiếu nhi ấm cúng cho trẻ em ở trong bệnh viện

Đời sống 31/05/2023 20:48

Để các em thiếu nhi được đón tết một cách trọn vẹn nhất, lực lượng cánh sát giao thông và cảnh sát 113 đã tổ chức thăm hỏi và trao những phần quà tuy nhỏ nhưng lại đong đầy tình yêu thương.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, trạm CSGT Hòa Hải, phòng CSGT, công an Tp.Đà Nẵng, đã trao 30 phần quà cho các bệnh nhi bị chất độc da cam, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo cùng lời động viên các bệnh nhi nhanh khỏi bệnh tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. “Hoạt động tặng quà tại bệnh viện nhằm tạo cho các em bệnh nhi có được niềm vui nho nhỏ trong ngày tết thiếu nhi. Đây cũng là lời động viên các em sớm khỏi bệnh để về với gia đình”, Trung tá Pháp chia sẻ.

Được biết, đây là một trong những hoạt động tình nguyện nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của lực lượng CSGT và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của CSGT Tp.Đà Nẵng nói riêng và công an Tp.Đà Nẵng nói chung.

Các chiến sĩ cảnh sát đã mang tới một tết thiếu nhi ấm cúng cho trẻ em ở trong bệnh viện - Ảnh 1
Trạm CSGT Hoà Hải trao phần quà nhỏ đến các em thiếu nhi - Ảnh báo Người Đưa Tin

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày đặc biệt dành riêng cho các em thiếu nhi, sáng ngày(30/5), lực lượng Cảnh sát 113, phòng cảnh sát QLHC về TTXH của Tp.Đà Nẵng đã mang đến cho các em thiếu nhi đang điều trị tại đây một ngày vô cùng đặc biệt với những món quà đầy ý nghĩa.

Các chiến sĩ cảnh sát đã mang tới một tết thiếu nhi ấm cúng cho trẻ em ở trong bệnh viện - Ảnh 2
Buổi thiện nguyện mang tính nhân văn - Ảnh báo Công An Nhân Dân

Bằng nguồn kinh phí đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, gia đình, bạn bè, đơn vị đã tổ chức trao 200 suất ăn (100 suất bún, 100 suất soup), 5 thùng sữa, 200 chai nước lọc, 200kg cam, 200kg táo, 200kg chuối cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, trong dịp này, đơn vị đã trao 1 triệu đồng/ trường hợp cho 6 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. 

Các chiến sĩ cảnh sát đã mang tới một tết thiếu nhi ấm cúng cho trẻ em ở trong bệnh viện - Ảnh 3
Đơn vị đã trao 1 triệu đồng cho những em có  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh báo Công An Nhân Dân

Những món quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên lớn đối với bệnh nhi và người nhà của các em, giúp trẻ có thêm niềm vui, phấn khởi trong ngày Tết thiếu nhi, từ đó mang lại hiệu quả điều trị tích cực.

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