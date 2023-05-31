Thông tin MỚI trong vụ cô giáo cấp ba bị phụ huynh hành hung do hạ hạnh kiểm

Đời sống 31/05/2023 22:10

Một cô giáo ở Đắk Nông bị phụ huynh xông vào nhà riêng hành hung chỉ vì con mình bị hạ hanh kiểm.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, liên quan đến sự việc con bị hạ hạnh kiểm, phụ huynh không đồng ý và đến nhà hành hung giáo viên Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản mới nhất. Theo báo cáo, sự việc một thầy giáo ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã đến nhà cô giáo của con trai mình và xô xát, đánh cô giáo như các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là có xảy ra. Người bị hành hung là cô giáo V.T.K.Q., giáo viên môn Ngữ văn, trường THPT Lê Duẩn (huyện Đắk Glong). Người hành hung cô Q. là ông L.M.D., giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thuộc quản lý của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Đắk Glong).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo Dục và Đào Tạo đã chỉ đạo Ban Giám Hiệu nhà trường, Đoàn Thanh Niên, Công Đoàn Trường THPT Lê Duẩn kịp thời động viên, giúp đỡ cô Q. về mặt tinh thần cũng như công việc cơ quan.

Thông tin MỚI trong vụ cô giáo cấp ba bị phụ huynh hành hung do hạ hạnh kiểm - Ảnh 1
Cô giáo bị hành hung bởi chính phụ huynh học sinh - Ảnh báo Người Đưa Tin

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nguyên nhân xảy ra sự việc trên là khoảng 1 tháng trước, em L.M.Q. có hành vi lăng mạ, xúc phạm giáo viên nên cô Q. phê vào sổ đầu bài. Sau đó, nhà trường đã lập biên bản, mời phụ huynh lên trao đổi, đồng thời xử lý hành vi của em Q.

Đến cuối năm học, nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại hạnh kiểm của em Q. Căn cứ vào các lỗi vi phạm nội quy nhiều lần, nhà trường quyết định xếp em Q. hạnh kiểm loại trung bình của học kỳ 2 và cuối năm. Tuy nhiên, phụ huynh em Q. không chấp nhận kết quả xếp loại này. Dẫu vậy, nhà trường vẫn giữ nguyên kết quả bởi trước đó hội đồng nhà trường đã họp 2 lần để xem xét. Vì hạnh kiểm trung bình nên em Q. không được nộp hồ sơ vào trường đại học mong muốn. Phía gia đình em L.M.Q. cũng có lời lẽ không hay với Ban giám hiệu Trường THPT Lê Duẩn.

Tối 25/5, ông D. đi bộ sang nhà cô Q. (hai nhà cách nhau khoảng 100m) chửi bới và hành hung cô giáo. Khi hàng xóm đến can ngăn, ông D. mới bỏ chạy. Cô Q. bị đánh chấn thương, chảy máu mũi nên được người thân đưa tới cơ sở y tế để điều trị, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, nhà trường…

 

 

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