Cảm động chuyện học sinh gãy chân được đích thân giám đốc sở GDĐT đưa vào phòng thi tuyển lớp 10

Sau vụ tai nạn, học sinh bị gãy chân được Hội đồng thi tạo điều kiện để tham dự thi kỳ tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 2/6, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa có thí sinh bị gãy chân do tai nạn giao thông và được tạo điều kiện dự thi tuyển sinh lớp 10 ở phòng riêng, dưới sự giám sát của công an.

Em Tiến được nhà trường và cán bộ đưa đến địa điểm thi - Ảnh: Báo Dân Việt

Vào đầu giờ sáng cùng ngày, các thí sinh tại tỉnh Quảng Trị bước vào làm bài thi môn Toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thí sinh tên Bùi Phan Đức Tiến (học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Đông Hà) trên đường đến điểm thi thì gặp tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau vụ tai nạn, thí sinh bị gãy chân. Nguyện vọng của em Tiến là được dự thi, phụ huynh cũng đã cam kết và mong muốn hội đồng thi tạo điều kiện cho em được tham gia thi.

Em Tiến được dự thi tại phòng riêng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ban chỉ đạo kỳ thi đồng ý cho Tiến dự thi, sau khi em được chăm sóc y tế. Nam sinh này thi ở phòng riêng, với đề thi dự phòng dưới sự giám sát của cán bộ y tế, công an. Bên cạnh đó, hội đồng thi cũng bố trí 1 xe cứu thương trực ở điểm thi này.

Thầy cô thăm hỏi em Tiến sau khi hoàn thành bài thi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Quảng Trị có hơn 9.600 thí sinh với 29 hội đồng thi. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi của các hội đồng thi rất chặt chẽ, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

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