Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 01/02, vợ chồng ông Hải cùng cháu nội đang ăn cơm tại nhà riêng thì có khách tới chơi nên Hải mời khách cùng ăn cơm và uống rượu.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, vào ngày 2/6, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hải (55 tuổi) đã được diễn ra với tội danh “Giết người” và đau lòng hơn, nạn nhân trong vụ án lại chính là con trai của bị cáo.

Khi đề cập đến việc cho cháu nội uống thuốc, anh Hùng tỏ thái độ cằn nhằn và cho rằng ông Hải cho cháu uống thuốc không đúng liều lượng nên giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Anh Hùng lấy đồ chơi của con mình rồi đi lại mâm cơm cầm ly uống rượu ném liên tiếp xuống nền nhà.

Do vợ chồng con trai bận công việc nên đã gửi con đang ốm cho vợ chồng ông Hải chăm sóc. Khi mọi người đang ăn uống thì Dương Văn Hùng (30 tuổi, trú cùng thôn, là con trai của ông Hải) đi xe máy đến thăm con.

Trước thái độ hỗn hào của con trai, ông Hải đã chạy ra sân lấy chiếc cưa gỗ (loại cưa tay) để dọa đuổi anh Hùng về Lúc này, giữa ông Hải và Hùng xảy ra việc giằng co với nhau.

Do anh Hùng khỏe hơn nên đã xô ngã ông Hải, đồng thời lấy được cưa và đánh liên tục, nhiều lần vào vùng đầu, lưng, tay, chân của cha mình. Lúc này, mọi người chạy ra can ngăn được và đẩy anh Hùng đi về.

Do bức xúc trước hành động hỗn láo và đánh mình nên ông Hải chạy vào nhà lấy một con dao bầu đuổi theo để đánh anh Hùng trước sự căn ngăn của vợ.

Theo thông tin từ báo Sức Khoẻ và Đời Sống, Trong quá trình đuổi theo đánh Hùng, ông Hải bị con trai lấy một chiếc đòn gánh của nhà hàng xóm đánh lại. Lúc này, ông Hải đã dùng dao đâm trúng con trai mình.

Khi mọi người đuổi tới kịp để can ngăn thì ông Hải nói lớn: “Tôi đã đâm trúng con trai rồi, nhờ mọi người đưa nó đi cấp cứu”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên - Ảnh báo Sức Khoẻ và Đời Sống

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa Hùng đi bệnh viện cấp cứu song do mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi đâm con trai ông Hải về nhà kể lại cho vợ, sau đó đến Công an huyện Vũ Quang đầu thú. Bản thân ông cũng bị thương tích 17% cơ thể do bị Hùng đánh.

Tại phiên xử, bị cáo Hải thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận vì nóng giận mà đã giết chết con trai mình. Bị cáo không tranh luận về tội danh và điều luật áp dụng, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Mặc dù, bị cáo Hải tỏ ra vô cùng hối hận, vì phút nóng giận mà đã giết chết con trai, đẩy cả gia đình rơi vào bị kịch. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi lớn.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, xác định bị hại cũng có lỗi trong vụ việc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải 9 năm 6 tháng tù về tội Giết người.