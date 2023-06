Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h30 sáng nay (3/6), tại nhà riêng của ông Trần Văn Tấn (59 tuổi), ông Trần Văn Huấn (62 tuổi) trong lúc phân chia tài sản do bố mẹ để lại dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến em trai tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở Công an phường Duy Tân để đầu thú. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận nguyên nhân do quá bức xúc với em mình trong việc phân chia tài sản. Ông Huấn cho rằng, bản thân đã chi một khoản tiền mua tài sản sắm cho em trai ra làm ăn. Còn mình nhận mảnh đất trong làng. Cả 2 khu đất đều là tài sản do người cha quá cố để lại, chưa thiết lập di chúc.