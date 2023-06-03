Vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra tại Châu Xá, xã Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h30 sáng nay (3/6), tại nhà riêng của ông Trần Văn Tấn (59 tuổi), ông Trần Văn Huấn (62 tuổi) trong lúc phân chia tài sản do bố mẹ để lại dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến em trai tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở Công an phường Duy Tân để đầu thú. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận nguyên nhân do quá bức xúc với em mình trong việc phân chia tài sản. Ông Huấn cho rằng, bản thân đã chi một khoản tiền mua tài sản sắm cho em trai ra làm ăn. Còn mình nhận mảnh đất trong làng. Cả 2 khu đất đều là tài sản do người cha quá cố để lại, chưa thiết lập di chúc.

Việc này đã thống nhất bằng miệng từ 30 năm trước. Khoảng 10 năm trở lại đây người em đòi phân chia lại tài sản. Không có đơn gửi chính quyền địa phương hoặc các cơ quan pháp luật khác, lâu nay, anh em không có được tiếng nói chung, phát sinh mâu thuẫn. Gần đây, nghe tin ông Huấn muốn xây nhà cho con trai trên mảnh đất đang tranh chấp nên mâu thuẫn giữa 2 anh em càng gay gắt. Nghi phạm ra đầu thú tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet Cuối năm 2022, cơ quan công an địa phương cùng với chính quyền phường Duy Tân đã hoà giải tranh cãi và yêu cầu hai anh em viết cam kết không được gây mất an ninh trật tự. Sáng nay, sự việc đau lòng xảy ra. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan Công an thị xã Kinh Môn đã báo cho Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y cũng như lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra.

Liên quan đến chuyện tranh chấp đất đai, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại Đồng Nai cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo tin từ báo Công an nhân dân, ông Công cùng em trai của mình là ông Thiệp xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Sau khi lời qua tiếng lại, 2 anh em xảy ra xô xát, ẩu đả nhau. Nạn nhân tử vong ở bệnh viện - Ảnh: Báo Công an nhân dân Ông Thiệp lấy một con dao lao tới đâm anh ruột nhưng ông Công đã né được. Bực tức trước hành động người em dùng dao đe dọa đến tính mạng của mình, ông Công lấy một cây gỗ dài khoảng 60cm quay lại đánh ông Thiệp. Đã dùng cây gỗ đánh trúng vào đầu của ông Thiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, ông Thiệp được một số người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Tuy nhiên do vết thương vùng đầu quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày hôm sau.

Sự trả giá của người bố lỡ tay đâm chết chính con của mình trong lúc nóng giận Chỉ vì không kiềm chế được bản thân trong cơn nóng giận, người bố đã ra tay xát hại con trai dẫn đến bi kịch gia đình.

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