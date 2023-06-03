Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 3/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho hay theo quy chế tuyển sinh, không áp dụng xét đặc cách cho học sinh Phạm Ngọc K. (lớp 9D, trường THCS Trường Sơn, huyện An Lão) khi em không tham gia kỳ thi vào 10 do gặp tai nạn ngạt khí. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT chưa nhận được đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện An Lão về hướng đảm bảo quyền lợi cho học sinh không may gặp tai nạn.

Các em học sinh đã hoàn thành xong bài thi - Ảnh báo Pháp Luật TP.HCM

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh, không có nội dung áp dụng xét đặc cách trong trường hợp này. Nếu học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT ngay trong năm học 2023-2024, Sở sẽ yêu cầu các nhà trường tư thục tiếp nhận học sinh, đồng thời áp dụng hỗ trợ tối đa về học phí và các khoản thu trong quá trình học tập. Nếu học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT trường công lập, học sinh sẽ tham dự Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.