Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho hay theo quy chế tuyển sinh, không áp dụng xét đặc cách cho học sinh Phạm Ngọc K. (lớp 9D, trường THCS Trường Sơn, huyện An Lão) khi em không tham gia kỳ thi vào 10 do gặp tai nạn ngạt khí. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT chưa nhận được đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện An Lão về hướng đảm bảo quyền lợi cho học sinh không may gặp tai nạn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/6, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người trong gia đình bị ngạt trong xe ô tô, trong đó một người tử vong. Cụ thể, đêm qua do mất điện nên anh Phạm Văn T. (49 tuổi, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), con gái Phạm Minh H. (20 tuổi) và con trai Phạm Ngọc K. (15 tuổi) đã vào xe ô tô của gia đình, bật điều hòa nằm ngủ cho mát.

Ba bố con đang được các bác sĩ cấp cứu - Ảnh VnExpress

Khoảng 3h13 rạng sáng ngày 2/6, chị Lê Thị L. (47 tuổi, vợ anh T.) ra xe kiểm tra thì phát hiện cả chồng và con đều đã bị ngạt. Chị Lê Thị L. vội tri hô, nhờ hàng xóm đưa 3 người thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Đến khoảng 7h sáng nay, em Phạm Minh H. đã tử vong. Anh T. và cháu K. vẫn đang được cấp cứu, đã hồi tỉnh. Công an huyện An Lão đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.