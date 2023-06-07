Tai nạn xảy ra trong đêm, 2 xe mô tô chở 3 đi với tốc độ cao tông trực diện gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ & Đời sống, sáng 7/6, lãnh đạo UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào tối qua (6/6), tại khu vực tỉnh lộ 305 thuộc tổ dân phố Văn Sơn, thị trấn Lập Thạch đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn đầy thương tâm - Ảnh: báo Sức khoẻ & Đời sống

Vụ tai nạn khiến 2 người là Phạm Xuân Khánh (SN 2006 ở thôn Hòa Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) và Đặng Duy Phú (SN 2005 ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) tử vong tại chỗ; 4 thanh niên khác đi cùng đều bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, xe mô tô BKS 88D1-529.48 đi hướng xã Xuân Lôi đến thị trấn Lập Thạch, khi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố Văn Sơn thì lấn sang phần đường bên trái của chiều di chuyển ngược lại và đâm vào xe mô tô BKS 23E1-234.51 đang di chuyển hướng từ thị trấn Lập Thạch về xã Xuân Lôi. Trên mỗi xe đều có lái xe cùng 2 người ngồi sau.

2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Lao Động

Theo các nhân chứng tại hiện trường, 4 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh được cắt từ camera của các hộ dân gần đó ghi lại thời điểm xảy ra va chạm, 2 chiếc xe mô tô di chuyển với tốc độ rất cao, va chạm mạnh gây hậu quả nặng nề.

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