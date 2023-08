Đối tượng lừa tình cùng lúc 7 người phụ nữ ở Hà Nội với hình thức rất tinh vi

Theo cảnh sát, bị can San mặc dù có vợ con song vẫn lên một số trang mạng có chuyên mục làm quen, hẹn hò của những người độc thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Anh San (44 tuổi, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi làm quen, bị can đề nghị bị hại cho số điện thoại, đồng thời hẹn gặp nhau ăn uống. Khi gặp "con mồi", San "chém" bản thân chưa kết hôn cùng ai, ngoài việc làm nhà nước còn kinh doanh lắp đặt thiết bị điện, điện lạnh và có 1 công ty kinh doanh hàng điện tử.

Khi "cá đã cắn câu", San nói công ty của mình đang có lô hàng điện tử nhập về bị hải quan cửa khẩu thu giữ nên cần tiền để lấy lô hàng ra. Qua đó, bị can đã hỏi vay tiền của bị hại, hoặc nhờ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin này đi vay lãi hộ cho San. Do tin tưởng San, nhiều phụ nữ quen đối tượng qua mạng xã hội đã bỏ tiền cá nhân, vay mượn tiền của người khác để đưa cho bị can.