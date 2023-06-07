Đối tượng lừa tình cùng lúc 7 người phụ nữ ở Hà Nội với hình thức rất tinh vi

Theo cảnh sát, bị can San mặc dù có vợ con song vẫn lên một số trang mạng có chuyên mục làm quen, hẹn hò của những người độc thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Anh San (44 tuổi, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi "cá đã cắn câu", San nói công ty của mình đang có lô hàng điện tử nhập về bị hải quan cửa khẩu thu giữ nên cần tiền để lấy lô hàng ra. Qua đó, bị can đã hỏi vay tiền của bị hại, hoặc nhờ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin này đi vay lãi hộ cho San. Do tin tưởng San, nhiều phụ nữ quen đối tượng qua mạng xã hội đã bỏ tiền cá nhân, vay mượn tiền của người khác để đưa cho bị can.

Sau khi làm quen, bị can đề nghị bị hại cho số điện thoại, đồng thời hẹn gặp nhau ăn uống. Khi gặp "con mồi", San "chém" bản thân chưa kết hôn cùng ai, ngoài việc làm nhà nước còn kinh doanh lắp đặt thiết bị điện, điện lạnh và có 1 công ty kinh doanh hàng điện tử.

Đáng chú ý, San chỉ nhận tiền mặt và viện lý do không biết dùng thẻ ngân hàng, không có số tài khoản, hòng xoá dấu vết khi bị phát hiện. Do đang quan hệ tình cảm với San, một số phụ nữ không yêu cầu "người tình" phải viết giấy tờ hay làm cam kết gì.

Người phụ nữ cả tin cho San vay khoản tiền lớn - Ảnh: báo Người Lao Động

Sau khi thấy những "bạn tình" không thể đáp ứng tiền cho San được nữa, kẻ lừa đảo lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế do làm ăn thua lỗ để chia tay, trốn tránh việc trả họ khoản tiền đã vay. Khi bị những bị hại gọi điện thoại đòi tiền, San tỏ vẻ bực tức, lớn tiếng chửi bới và đe dọa sẽ thuê người tìm đánh họ và gia đình làm các "bạn tình" sợ, hoặc ngại không dám tìm đòi tiền San nữa.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng thời gian từ năm 2015 - 2022, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tống Anh San là đối tượng liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, dù đã có vợ, con nhưng đã lập tài khoản có tên “TuanKiet” lên trang mạng xã hội “ehenho.com” và một số trang mạng làm quen, hẹn hò của những người độc thân giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bị can San tự vẽ ra hoàn cảnh, gia đình có bố, mẹ đã nghỉ hưu, chị gái dạy tiếng Anh, anh trai dạy Toán đều đã có gia đình. Sau khi làm quen, nghi can đề nghị bị hại cho số điện thoại, xin hẹn gặp gỡ trực tiếp cùng ngồi ăn, uống để biết về nhau.

Khi gặp gỡ, bị can San nói dối là chưa kết hôn, ngoài việc làm Nhà nước nghi can còn kinh doanh điện lạnh, có công ty kinh doanh điện tử. Để cho các phụ nữ thương cảm hoàn cảnh của mình, bị can San còn nói bản thân chỉ là con nuôi, bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ nhỏ.

Đối tượng San tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Từ nhỏ phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ nuôi các anh chị nên nhiều tuổi vẫn chưa lập gia đình, mong muốn làm quen là để tìm hiểu lập gia đình. Những người phụ nữ mà bị can San quen nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Khi thấy các phụ nữ đã tin tưởng mình, San nói dối công ty đang có lô hàng điện tử nhập về bị lực lượng hải quan cửa khẩu thu giữ, cần tiền để lấy lô hàng ra và hỏi vay tiền hoặc nhờ vay lãi hộ. Khách đặt mua trước nên chỉ cần lấy được hàng ra đem về Hà Nội là có thể bán được ngay và có tiền trả.