Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/6, đối tượng Vũ Tuấn Anh bị tạm giữ ngay lập tức khi có nồng độ cồn trong máu nhưng vẫn tham gia giao thông khiến 1 bé bị chết não và 3 nguồi khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ. báo Nhân Dân, khoảng 16 giờ 7 phút ngày 6/6, Vũ Tuấn Anh (30 tuổi) điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Vinfast biển kiểm soát 61A-904.76 lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.

Hành vi điều khiển xe ô-tô con gắn biển kiểm soát 61A-904.76 của Vũ Tuấn Anh là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi liền phía trước, gây ra hậu quả nghiêm trọng làm Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 2006), anh Phùng Cắm Sáng (sinh năm 1968), anh Hà Công Thịnh (sinh năm 1994) và chị Hoàng Thị Thu (sinh năm 1984) bị thương tích.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: báo Nhân Dân

Khi đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, ô-tô con do Vũ Tuấn Anh điều khiển đã đụng vào 5 xe mô-tô đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước; sau đó đụng tiếp vào 2 xe ô-tô tải, ô-tô con và 2 xe mô-tô.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Vũ Tuấn Anh, là nhân viên ngân hàng, hiện thường trú tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748 mg/l.

Theo cơ quan điều tra, tài xế Tuấn Anh đã lái ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi liền phía trước gây ra hậu quả nghiêm trọng đã làm 4 người bị thương; trong đó cháu Phạm Thị Tuyết Mai bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện đã bị chết não.

Đầu của chiếc xe gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Hiện công an đã tạm giữ 3 ô tô và các xe máy liên quan vụ tai nạn, lấy lời khai các tài xế, nhân chứng và thu thập camera để làm rõ vụ tai nạn. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tuấn Anh.

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