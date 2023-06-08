Thông tin MỚI trong vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn tại Bình Dương

Đời sống 08/06/2023 10:27

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/6, đối tượng Vũ Tuấn Anh bị tạm giữ ngay lập tức khi có nồng độ cồn trong máu nhưng vẫn tham gia giao thông khiến 1 bé bị chết não và 3 nguồi khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ. báo Nhân Dân, khoảng 16 giờ 7 phút ngày 6/6, Vũ Tuấn Anh (30 tuổi) điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Vinfast biển kiểm soát 61A-904.76 lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.

Hành vi điều khiển xe ô-tô con gắn biển kiểm soát 61A-904.76 của Vũ Tuấn Anh là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi liền phía trước, gây ra hậu quả nghiêm trọng làm Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 2006), anh Phùng Cắm Sáng (sinh năm 1968), anh Hà Công Thịnh (sinh năm 1994) và chị Hoàng Thị Thu (sinh năm 1984) bị thương tích.

Thông tin MỚI trong vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn tại Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: báo Nhân Dân

Khi đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, ô-tô con do Vũ Tuấn Anh điều khiển đã đụng vào 5 xe mô-tô đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước; sau đó đụng tiếp vào 2 xe ô-tô tải, ô-tô con và 2 xe mô-tô.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Vũ Tuấn Anh, là nhân viên ngân hàng, hiện thường trú tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748 mg/l.

Theo cơ quan điều tra, tài xế Tuấn Anh đã lái ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi liền phía trước gây ra hậu quả nghiêm trọng đã làm 4 người bị thương; trong đó cháu Phạm Thị Tuyết Mai bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện đã bị chết não.

Thông tin MỚI trong vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn tại Bình Dương - Ảnh 2
Đầu của chiếc xe gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Hiện công an đã tạm giữ 3 ô tô và các xe máy liên quan vụ tai nạn, lấy lời khai các tài xế, nhân chứng và thu thập camera để làm rõ vụ tai nạn. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tuấn Anh.

Đối tượng lừa tình cùng lúc 7 người phụ nữ ở Hà Nội với hình thức rất tinh vi

Đối tượng lừa tình cùng lúc 7 người phụ nữ ở Hà Nội với hình thức rất tinh vi

Mặc dù đã có vợ con nhưng Tống Anh San vẫn lên mạng hẹn hò với những người phụ nữ và chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tài xế tông liên hoàn tạm giữ tài xế có nồng độ cồn

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 6 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 15 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới