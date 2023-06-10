3 em học sinh rủ nhau ra ngoài hồ chơi thì không may chết đuối.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 9/6, UBND xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, 3 học sinh chết đuối.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 8/6, nhóm 3 em học sinh gồm: Trần Văn Hoàng (SN 2006, lớp 11A4); Hà Xuân Trường (SN 2004, lớp 12A9) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 2005, lớp 12A9, cùng trường THPT Quang Trung, thị xã An Khê) xin gia đình đi chơi.

Đến 17h cùng ngày, gia đình liên tục gọi điện, tìm cách liên lạc với các em nhưng không được nên đã tổ chức tìm kiếm.

Hồ Hòn Cỏ nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh VTC News

Đến 5h sáng nay 9/6, khi đến hồ Hòn Cỏ (xã Song An), người dân phát hiện xe máy, đồ dùng các em trên bờ nên trình báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tại hồ Hòn Cỏ, lực lượng chức năng lần lượt phát hiện và vớt thi thể 3 học sinh này lên bờ. Hiện, thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cũng đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước. Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 14h chiều 14/5, một nhóm học sinh là con của công nhân làm việc cho Công ty TNHH MTV 715 (đóng tại xã Ia O) rủ nhau đi bắt cá tại một ao nước ở Đội 18.

Tỉ lệ trẻ em bị đuối nước ngày càng tăng - Ảnh: báo Lao Động

Trong lúc vui chơi, cháu N.T.T.H. (học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và cháu B.T.X.L. (học sinh lớp 7A1, trường THCS Chu Văn An) bị đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng UBND xã Ia O xuống thăm hỏi, động viên gia đình 2 học sinh.

Hiện, gia đình và chính quyền đang lo hậu sự cho 2 học sinh xấu số về án táng ở nghĩa trang xã Ia Krai.

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