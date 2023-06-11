Hà Nội: Sau khi thời gian làm bài môn toán kết thúc, phụ huynh và học sinh vỡ oà cảm xúc

Đời sống 11/06/2023 14:35

Trưa 11/6, các thí sinh Hà Nội đã hoàn tất môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Nhiều thì sinh đã bật khóc nức nở.

Theo thông tin từ báo Đời Sống và Sức Khoẻ, tại một số điểm thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề Toán năm nay khá vừa sức, có thể đạt được mức điểm từ 8 trở lên là không khó.

Tại điểm thi Trường THPT Trung Văn, thí sinh Lê Thuận Hiếu phấn khởi với bài làm của mình. Hiếu cho rằng, câu khó nhất trong đề là câu 5 với 0,5 điểm. Câu này Hiếu chưa làm được nhưng vẫn ghi các bước giải của mình trong bài. Từ câu 1 đến câu 4 Hiếu đều hoàn thành rất tốt.

Hà Nội: Sau khi thời gian làm bài môn toán kết thúc, phụ huynh và học sinh vỡ oà cảm xúc - Ảnh 1
Thí sinh được bố mẹ đứng chờ sẵn - Ảnh: báo Đời Sống và Sức Khoẻ

Trong lúc chờ con kết thúc bài thi môn Toán trong sáng nay, chị Nguyễn Thùy Dương – là một Trung tá hiện đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung phi và cũng là một giáo viên tại Học viện quốc phòng chia sẻ, được đồng hành và đưa con đi thi vào lớp 10 trong kỳ thi đầy căng khẳng và khốc liệt này là một niềm vui vô cùng to lớn với một người mẹ đi công tác xa như chị.

Chị Dương cho biết, chị đã xin nghỉ phép và may mắn được chấp nhận cho về nhà nghỉ phép vài tuần để đưa con đi thi. "Tôi rất hồi hộp và lo lắng cho con nên từ hôm qua và cả sáng nay, tôi đều đứng ở cổng trường và đợi con thi xong bởi tôi lo nếu tôi không ở đây thì nếu trong phòng thi có sự cố gì xảy ra với con mà nhà trường gọi lại tìm không thấy phụ huynh. Hơn nữa, sau mỗi môn thi con ra nhìn thấy tôi con sẽ rất mừng. Tôi mong con mình sẽ đỗ nguyện vọng 1".

Hà Nội: Sau khi thời gian làm bài môn toán kết thúc, phụ huynh và học sinh vỡ oà cảm xúc - Ảnh 2
Chị Dương ôm trầm lấy con sau khi ra khỏi địa điểm thi - Ảnh: báo Đời Sống và Sức Khoẻ

Theo thông tin từ VTC News, tại điểm thi trường THPT Việt Đức, ngay khi ra khỏi cổng, một thí sinh bật khóc nức nở. "Em làm bài không như kỳ vọng, chắc chưa cố gắng hết sức rồi", em nghẹn ngào.

Hà Nội: Sau khi thời gian làm bài môn toán kết thúc, phụ huynh và học sinh vỡ oà cảm xúc - Ảnh 3
Vì cảm thấy làm bài không được tốt nên em bật khóc nức nở - Ảnh: VTC News

Các bậc phụ huynh cũng chuẩn bị cho con 1 bó hoa để chúc con đã hoàn thành kỳ thi, thể hiện tình cảm với con. Những ngày vừa qua con đã cố gắng và vất vả nên kết quả thế nào tôi cũng sẽ đón nhận cùng với con. Năm nay là năm cuối cấp, các con đã mệt mỏi, tôi sẽ chiều theo ý con. 

Hà Nội: Sau khi thời gian làm bài môn toán kết thúc, phụ huynh và học sinh vỡ oà cảm xúc - Ảnh 4
Em Lê Ngọc Bảo Hân nhận bó hoa ngát hương mẹ tặng sau khi kết thúc kỳ thi - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Kinh tế đô thị, tại điểm thi THPT Kim Liên, thí sinh Trần Thị Bảo Huyền (con của anh Trần Văn Tiện) tiến về phía bố với ánh mắt lạc quan. Thí sinh Trần Thị Bảo Huyền (THCS Đống Đa) chia sẻ: “Năm nay, em thấy đề thi dễ. Em thấy có 2 câu cuối về hình học và đại số khó và có thể phân loại thí sinh. Với những câu đó, thí sinh chăm chỉ có thể làm được. Em dự tính sẽ được 9,5 điểm. Sau kỳ thi này, em muốn về quê chơi”.

Hà Nội: Sau khi thời gian làm bài môn toán kết thúc, phụ huynh và học sinh vỡ oà cảm xúc - Ảnh 5
Em Trần Thị Bảo Huyền muốn được về quê sau khi kì thi kết thúc - Ảnh: báo Kinh tế đô thị

Đánh giá đề thi có tính phân loại cao,  thí sinh Ngô Minh Huy (THSC Cát Linh) - dự thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay khá dễ. Trong đề thi 2 câu nâng cao bài hình học và bài đại số là những câu khó. Để giải những câu đó, em phải mất cả ngày mới giải dược. Thời gian tới, em sẽ về quê và dành thời gian để đi chơi với bạn”.

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