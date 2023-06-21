Nghệ An: Cháu bé hơn 1 tuổi đuối nước tử vong thương tâm trong ao nhà

Đời sống 21/06/2023 18:57

Nạn nhân là cháu N.C.T.K. (SN 2022), trú tại xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Theo thông tin từ báo Nghệ An, ngày 21/6, chính quyền xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu N.C.T.K. (SN 2022), trú tại xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Thông tin ban đầu, vào lúc 8h45 phút cùng ngày, ông nội cháu ở nhà không thấy cháu K. đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, ông nhảy xuống ao nhà tìm kiếm thì phát hiện cháu nằm chìm ở dưới ao. Khi đưa được cháu lên bờ thì cháu đã tử vong.

Nghệ An: Cháu bé hơn 1 tuổi đuối nước tử vong thương tâm trong ao nhà - Ảnh 1
Ao nằm trong địa phận nhà riêng nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Nghệ An

Được biết cháu K. ở cùng ông bà nội. Bố, mẹ cháu đang đi làm ăn xa. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu K. cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến chuyện đuối nước tử vong ở Nghệ An, trước đó cũng xảy ra 1 trường hợp thương tâm. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 6/6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục mai táng cho hai nam sinh chết đuối khi tắm biển.

Cụ thể, khoảng 18h chiều 5/6, do nắng nóng nên em N.T.S. và H.N.H. (cùng 9 tuổi, ngụ xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu) cùng người thân xuống tắm biển ở khu vực xóm 2 của xã. Trong lúc hai em đang tắm thì bất ngờ gặp sóng to, nước xoáy mạnh cuốn trôi ra xa mất tích.

Nghệ An: Cháu bé hơn 1 tuổi đuối nước tử vong thương tâm trong ao nhà - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở vùng biển Nghệ An - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngay lập tức, người nhà hô hoán những người xung quanh bơi ra tìm kiếm. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, H. đã tử vong. Đến 23h đêm, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể em S.. Khu vực hai em gặp nạn là vùng biển có nhiều người dân địa phương xuống tắm biển mỗi buổi chiều. Nơi đây có nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao, được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo.

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