Nắng nóng, cửa hàng tạp hóa bất ngờ cháy ngùn gụt

Đời sống 16/06/2023 14:53

Trưa nay (16/6), một cửa hàng tạp hoá ở phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) bất ngờ bốc cháy, rất may không có thương vong về người.

Theo thông tin từ báo Bắc kạn, trưa nay (16/6), khi thấy khói bốc lên nghi ngút tại một cửa hàng tạp hoá, nhiều người dân xung quanh đã kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng, hô hoán để các hộ bên cạnh khẩn trương di chuyển khỏi nơi nguy hiểm và hỗ trợ gia đình di dời nhiều tài sản.

 

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Người dân hô hoán và hỗ trợ di dời tài sản - Ảnh: báo Bắc kạn

 

Hiện, lực lượng cứu hộ và người dân đang khẩn trương dập tắt đám cháy. Nguyên nhân cháy ban đầu vẫn chưa được xác định.

 

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Lực lượng PCCC nhanh chóng tiếp cận vụ tai nạn - Ảnh: báo Bắc kạn

 

 

Nắng nóng, cửa hàng tạp hóa bất ngờ cháy ngùn gụt - Ảnh 3
Tài sản được người dân giúp đỡ di dời - Ảnh: báo Bắc kạn

 

Tuy nhiên, nơi xảy ra cháy là cửa hàng tạp hóa lớn nên khả năng thiệt hại về tài sản khá lớn.

Tương tự như vụ cháy trên, trước đó tại TP. HCM cũng xảy ra một vụ cháy tiệm tạp hoá gần chợ Hiệp Phú. Theo thông tin từ báo Công an TP. HCM, khoảng 23 giờ ngày 15/4, nhiều người dân cạnh chợ Hiệp Phú phát hiện cửa hàng tạp hóa khói bốc lên nghi ngút bên trong nên hô hoán.

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Vụ cháy xảy ra ngay trong đêm - Ảnh: báo Công an TP. HCM

Lửa sau đó bùng phát, người dân cầm bình chữa cháy, vòi nước dập lửa. Nhiều người sợ cháy lan nên vội ôm tài sản chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Thủ Đức huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, dập lửa.

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt ngay sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản, hàng hóa đã bị thiêu rụi hoặc cháy xém một phần.

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Rất may đám cháy không có thiệt hại về người - Ảnh: báo Công an TP. HCM

Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

 

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