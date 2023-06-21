Trần Thế Bảo vì bị gia đình người yêu ngăn cấm trong chuyện tình cảm nên đã dùng dao sát hại bố và em họ của người yêu cũ.

Theo thông tin từ VietnamNet, ngày 21/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thế Bảo về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Trần Thế Bảo và chị Phan Thị A. (SN 1994) là con gái ông Phan Văn D. (SN 1964, trú thôn Yên Khánh, xã Xuân yên, huyện Nghi Xuân) có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng 2 người đã chia tay và chị A. đã kết hôn với người khác.

Sau thời gian chia tay, Bảo bức xúc cho rằng ông D. ngăn cản chuyện tình cảm của mình với chị A. nên nảy sinh ý định giết người.

Khoảng 21h45 ngày 2/12/2022, Bảo mang theo hung khí đến nhà ông Phan Văn D. Thấy ông D. ở nhà, Bảo đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông D. gục tại chỗ. Lúc này, anh Phan Văn H. (SN 1986, trú cùng thôn, là cháu họ của ông D.) từ trong nhà ông D. đi ra cũng bị Bảo đâm liên tiếp nhiều nhát. Hậu quả khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường và phối hợp Phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trần Thế Bảo đã bị bắt ngay sau đó - Ảnh: báo Gia đình và xã hội

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát dao.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Trần Thế Bảo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng tình hình ANTT trên địa bàn. Bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác, điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ.

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Thế Bảo mức án tử hình, đồng thời, bị cáo có trách nhiệm bồi thường hơn 450 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân; có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi 2 con của anh P.V.H. cho đến khi 2 cháu đủ 18 tuổi.

Thông tin MỚI, nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai Tính đến ngày 16/6, trong số 7 nạn nhân của vụ cháy phòng trọ tại Đồng Nai đã có 4 trường hợp tử vong.

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