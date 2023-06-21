Hà Nội: Đang chơi trước nhà 3 bé trai bị hàng xóm đâm nhiều nhát nguy kịch

Đời sống 21/06/2023 20:12

Sau khi hỏi chuyện 3 cậu bé hàng xóm đang chơi trước cửa nhà mình, bị cáo Đào Xuân Lâm bất ngờ lấy dao đâm nhiều nhát vào 3 nạn nhân.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 21/6, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Lâm (SN 1992, ở huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) mức án 13 năm tù vì tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/6/2022, cháu U.V.Đ (SN 2008), N.T.N (SN 2004) và Đ.T.A (SN 2004) đến sân nhà ông Đào Văn Nhinh (SN 1969, là hàng xóm ở gần kề) ngồi chơi game bằng điện thoại di động.

Lúc này, con ông Nhinh đang ngồi trong phòng khách, còn vợ chồng ông Nhinh ngủ trong phòng riêng.

Đến 18h30, Lâm đi ra ngoài sân nói chuyện, hỏi han 3 cậu bé. Sau đó anh ta đi vào bếp, lấy dao, đi đến đứng đối diện cháu Đ, ghì đầu cậu bé xuống và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Tiếp đó, Lâm đứng đối diện cháu A, cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng cổ cậu bé.

Bị đâm chảy máu, Đ và A bỏ chạy. Trong khi đó, cháu N vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại chơi game.

 

Hà Nội: Đang chơi trước nhà 3 bé trai bị hàng xóm đâm nhiều nhát nguy kịch - Ảnh 1
Đào Xuân Lâm có biểu hiện rối loạn nhân cách - Ảnh: VTC News

Lúc này, Lâm tiến lại gần, đứng đối diện, dùng dao đâm 1 nhát trúng vùng cổ của cháu N. Cậu bé đứng lên bỏ chạy thì bị Lâm giữ lại. Trong lúc hai người giằng co, Lâm cầm dao đâm tiếp nhiều nhát vào cháu N, làm cậu bé trọng thương. N cố vùng bỏ chạy, được khoảng 10m, về đến cổng nhà thì gục ngã.

Khi Lâm dùng dao đâm cháu N, lưỡi dao tuột khỏi chuôi. Bị cáo cầm chuôi dao đi vào phòng ngủ gọi bố mẹ dậy và nói: “Con vừa giết thằng T và thằng N” Thấy mẹ không tin, bị cáo giơ chuôi dao lên nói: “Đây, đây con đâm còn gãy cả chuôi dao đây này”.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, 3 nạn nhân, sau khi bị Lâm dùng dao đâm nhiều nhát đã được mọi người đưa đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 cháu thoát chết, bị thương tích từ 15% - 55%.

Ngày 30/6/2022, Đào Xuân Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Xác định Lâm có biểu hiện tâm thần nên CQĐT đã quyết định trưng cầu Viện Pháp y tầm thần Trung ương giám định tâm thần đối với bị cáo.

Kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy: "Trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Đào Xuân Lâm mắc bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác mức độ vừa… Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Bản án tử hình cho sát nhân nhẫn tâm giết hại bố và em của người yêu cũ

Bản án tử hình cho sát nhân nhẫn tâm giết hại bố và em của người yêu cũ

Trần Thế Bảo vì bị gia đình người yêu ngăn cấm trong chuyện tình cảm nên đã dùng dao sát hại bố và em họ của người yêu cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới giết người tuyên phạt bị cáo

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ