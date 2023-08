Bị đâm chảy máu, Đ và A bỏ chạy. Trong khi đó, cháu N vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại chơi game.

Đào Xuân Lâm có biểu hiện rối loạn nhân cách - Ảnh: VTC News

Lúc này, Lâm tiến lại gần, đứng đối diện, dùng dao đâm 1 nhát trúng vùng cổ của cháu N. Cậu bé đứng lên bỏ chạy thì bị Lâm giữ lại. Trong lúc hai người giằng co, Lâm cầm dao đâm tiếp nhiều nhát vào cháu N, làm cậu bé trọng thương. N cố vùng bỏ chạy, được khoảng 10m, về đến cổng nhà thì gục ngã.

Khi Lâm dùng dao đâm cháu N, lưỡi dao tuột khỏi chuôi. Bị cáo cầm chuôi dao đi vào phòng ngủ gọi bố mẹ dậy và nói: “Con vừa giết thằng T và thằng N” Thấy mẹ không tin, bị cáo giơ chuôi dao lên nói: “Đây, đây con đâm còn gãy cả chuôi dao đây này”.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, 3 nạn nhân, sau khi bị Lâm dùng dao đâm nhiều nhát đã được mọi người đưa đi bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 cháu thoát chết, bị thương tích từ 15% - 55%.

Ngày 30/6/2022, Đào Xuân Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Xác định Lâm có biểu hiện tâm thần nên CQĐT đã quyết định trưng cầu Viện Pháp y tầm thần Trung ương giám định tâm thần đối với bị cáo.

Kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy: "Trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Đào Xuân Lâm mắc bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác mức độ vừa… Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".