Tây Ninh: Tai nạn lao động, công nhân bị thanh sắt 50kg rơi vào người tử vong

Đời sống 22/06/2023 19:30

Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên địa bàn xã Mỏ Công, huyện Tân  Biên khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 22/6, Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên địa bàn xã Mỏ Công, huyện Tân  Biên khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khu Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Tây Ninh: Tai nạn lao động, công nhân bị thanh sắt 50kg rơi vào người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn thương tâm - Ảnh: báo Dân Việt

Dẫn thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào lúc khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21/6, ngành chức năng của huyện Tân Biên nhận được tin báo một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình Vinaphone, thuộc ấp Thanh An, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, làm một người tử vong tại chỗ. 

Theo những người chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Văn T cùng 4 người là anh Trần Thắng (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại A2/050, ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và các anh Trung, Văn, Nhân (chưa rõ thông tin, địa chỉ), cùng thi công tại công trình trụ phát sóng Vinaphone.

Trong quá trình thực hiện, anh Thắng và anh Văn đứng phía trên trụ cao, còn anh T đứng trên nóc nhà trạm phát sóng để cột dây vào cây sắt; anh Trung và anh Nhân đứng dưới mặt đất để kéo dây, một đầu dây được cột vào cây sắt.

Khi kéo cây sắt lên được khoảng 15m thì thanh sắt nặng khoảng 50 kg bị tuột khỏi dây, rơi trúng vào người anh T, làm anh T tử vong; 4 người còn lại may mắn không bị thương tích.

Được biết, anh Thắng, Trung, Văn và Nhân là lao động tự do, được anh T thuê thực hiện thi công tại công trình trụ phát sóng.

 

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