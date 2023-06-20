Vào khoảng 15h ngày 20/6, người dân ở xung quanh cánh đồng thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 công nhân bị điện giật nằm bất động.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h, ngày 20/6 tại cánh đồng thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm đó, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra ngoài cánh đồng. Sau đó, lửa kèm khói bốc lên ở khu vực này.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Dân Trí

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện 3 công nhân bị điện giật nên cấp báo chính quyền. Lực lượng chức năng địa phương cùng cảnh sát cứu hỏa nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Các nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân là ông N.T.S (46 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) song người này được xác định đã tử vong trước đó. Hai công nhân còn lại đang được cấp cứu, theo dõi sức khỏe tại một cơ sở y tế khác trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đang tiếng hành dập lửa - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ãnh đạo Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhóm công nhân thi công dưới đường dây điện 22kV vi phạm khoảng cách, chưa thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn nên bị phóng điện. Theo nguyên tắc, trước khi thi công phải báo cáo lên điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn, song phía đơn vị thi công không thực hiện điều đó.

Nạn nhân đang được nhanh chóng đưa đi cấp cứu - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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