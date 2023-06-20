TP. Hà Tĩnh: Khoan thăm dò địa chất dưới đường điện cao thế, 3 công nhân bị điện giật thương vong

Đời sống 20/06/2023 18:26

Vào khoảng 15h ngày 20/6, người dân ở xung quanh cánh đồng thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 công nhân bị điện giật nằm bất động.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h, ngày 20/6 tại cánh đồng thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm đó, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra ngoài cánh đồng. Sau đó, lửa kèm khói bốc lên ở khu vực này. 

TP. Hà Tĩnh: Khoan thăm dò địa chất dưới đường điện cao thế, 3 công nhân bị điện giật thương vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Dân Trí

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện 3 công nhân bị điện giật nên cấp báo chính quyền. Lực lượng chức năng địa phương cùng cảnh sát cứu hỏa nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Các nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân là ông N.T.S (46 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) song người này được xác định đã tử vong trước đó. Hai công nhân còn lại đang được cấp cứu, theo dõi sức khỏe tại một cơ sở y tế khác trên địa bàn.

TP. Hà Tĩnh: Khoan thăm dò địa chất dưới đường điện cao thế, 3 công nhân bị điện giật thương vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang tiếng hành dập lửa - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ãnh đạo Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhóm công nhân thi công dưới đường dây điện 22kV vi phạm khoảng cách, chưa thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn nên bị phóng điện. Theo nguyên tắc, trước khi thi công phải báo cáo lên điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn, song phía đơn vị thi công không thực hiện điều đó.

TP. Hà Tĩnh: Khoan thăm dò địa chất dưới đường điện cao thế, 3 công nhân bị điện giật thương vong - Ảnh 3
Nạn nhân đang được nhanh chóng đưa đi cấp cứu - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Hà Nội: Con trai dùng dao chém mẹ ruột trọng thương

Hà Nội: Con trai dùng dao chém mẹ ruột trọng thương

Hôm nay (20/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Tùng mức án 12 năm tù vì tội “Giết người”, bị hại trong vụ án đau lòng thay lại người sinh thành ra bị cáo, bà Đặng Thị H.

Xem thêm
Từ khóa:   công nhân bị điện giật tin nóng tin mới

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ