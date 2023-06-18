Nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách ở Phú Yên, kể lại giây phút kinh hoàng vào thời điểm đó.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng nay 18/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, ngồi thu mình trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Sáu (62 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giữa hai xe khách đêm 17/6 vừa qua trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên khiến 11 người thương vong. Những hành khách bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: báo Tuổi Trẻ Bà Sáu chia sẻ, hiện mẹ con bà đều bị tức ngực, xây xát. "Tôi vừa lo hậu sự cho con rể ở Đà Nẵng xong, đang trên đường về quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu thì gặp nạn. Lúc tôi lên xe, tôi chọn giường phía sau tài xế nhưng được nhân viên yêu cầu đổi giường kế bên nên tôi mới thoát nạn. Sau khi xảy ra tai nạn, người tôi đầy vụn vỡ của kính xe", bà Sáu cho biết.

"Tôi thoát “án tử” cũng nhờ nhà xe nói đổi giường cho người hiện đã tử vong. Đáng ra người chết phải là tôi”, bà Sáu sợ hãi kể lại. Đến giờ bà Sáu vẫn chưa hết ám ảnh bởi những tiếng la hét kêu cứu, tiếng khóc của trẻ em. Bà 6 và con trai kể lại giây phút may mắn thoát chết - Ảnh: VTC News “Lúc đó, tôi vừa chợp mắt thì nghe tiếng ầm, khi tỉnh dậy thì thấy khung cảnh đang hỗn loạn, có nhiều người bị thương nặng. Cả xe nhốn nháo, la hét rồi cứu người. Khung cảnh diễn ra rất nhanh. Tôi vội ôm đồ xuống xe, tiền bạc cũng thất lạc nên giờ phải gọi về nhà mượn tiền đóng viện phí”, bà Sáu nói.

Đang băng bó vết thương trên đầu, anh Trần Quốc Luân (32 tuổi), là con trai bà Sáu cũng có mặt trên xe cho hay, lúc xảy ra tai nạn, 2 xe chạy tốc độ khá cao. “Mọi người trên xe nhốn nháo, la hét. Tôi nằm giường giữa nên lúc xảy ra tai nạn, hàng hóa, hành lý từ tầng trên rớt xuống đè lên người khiến bản thân bị tức ngực nhiều. Thời điểm xảy ra tai nạn đêm khuya thanh vắng nên không có nhiều người đến hỗ trợ, ai bị nhẹ thì tự tìm lối trống để leo ra ngoài, người nặng sau đó được lực lượng chức năng đến hỗ trợ đưa ra ngoài”, anh Luân kể. Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 11 người thương vong - Ảnh: báo Công Thương Dẫn thông tin từ báo Nhân Dân, vụ tai nạn xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút tối 17/6, tại Km1334+100 trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) giữa 2 xe ô-tô khách mang biển kiểm soát 53S-8001 do anh Lê Hồng Quang (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng nam-bắc va chạm với xe ô-tô khách mang biển kiểm soát 43B-02505 do anh Đỗ Tấn Quý (sinh năm 1977), trú tại tỉnh Quảng Nam điều khiển theo chiều ngược lại. Chiếc xe biến dạng sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: báo Tiền Phong Đến thời điểm 7 giờ sáng nay, 18/6, vụ tai nạn đã có 2 người chết, nhiều người bị thương được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Đây là những hành khách đi trên xe 43B-02505. Theo bác sĩ Lê Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, trong đêm 17/6, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 10 người bị thương từ vụ tai nạn giao thông này, đến sáng sớm có thêm 1 người chết. Các đơn vị chức năng địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Nội: Đấu đầu với xe tải, người đi xe máy nguy kịch cấp cứu Khoảng 11h10 (18/6), tại đoạn phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người nguy kịch.

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