Xót xa cảnh cả 3 ông cháu tử vong thương tâm khi đi tắm sông lúc chạng vạng

Đời sống 17/06/2023 07:35

Khoảng 18h ngày 17/6, 3 ông cháu ra nhánh sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) tắm lúc chiều tối, trượt chân tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VTV, khoảng 18h ngày 17/6, ông Nguyễn Đức B. (sinh năm 1954), thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cùng cháu nội Nguyễn Đức M. (12 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Huỳnh H. (8 tuổi) ra sông Dâu – một nhánh nhỏ của sông Trà Bồng tắm. Tuy nhiên, trong quá trình tắm cả 3 ông cháu không may bị trượt chân dẫn đến đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã tới cứu vớt. 

Xót xa cảnh cả 3 ông cháu tử vong thương tâm khi đi tắm sông lúc chạng vạng - Ảnh 1
Vì trời tối nước đục nên gây rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: báo VTV

Dẫn theo thông tin báo Người Lao Động, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc chèo ghe trên sông, một người dân địa phương phát hiện 3 ông cháu đuối nước nên báo cho lực lượng chức năng huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

Do trời tối, nước sông rất đục nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Người dân tập trung rất đông mò mẫm khắp lòng sông mới tìm được hai cháu bé đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cấp cứu.

Sau một thời gian nỗ lực, người dân đã vớt được 2 cháu M. và H. đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bình Sơn.  Dù được các y, bác sĩ hết lòng cấp cứu, tuy nhiên, do bị ngạt nước quá lâu, 2 cháu M. và H. đều đã tử vong. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được thi thể ông B.

Hiện thi thể cả 3 nạn nhân được được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Xót xa cảnh cả 3 ông cháu tử vong thương tâm khi đi tắm sông lúc chạng vạng - Ảnh 2
Gia đình nạn nhân vô cùng đau buồn trước sự mất mát quá lớn này - Ảnh: báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cho biết: "Người dân và lực lượng địa phương cố gắng cứu nạn khi phát hiện nhưng không kịp. Sông này có một đoạn nước chảy siết nên 3 ông cháu bị nạn".

Từ giữa tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Sơn liên tục xảy ra các vụ đuối nước dẫn đến nhiều cái chết thương tâm. Thống kê sơ bộ, từ ngày 23/5 đến nay, tại huyện Bình Sơn xảy ra 5 vụ đuối nước tại vùng biển Khe Hai, Thiên Đàng ở xã Bình Thạnh, Bình Tân Phú và các nhánh sông Trà Bồng. Các vụ đuối nước khiến 7 người tử vong, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em.

Hiện, đang vào mùa hè với nhiều hoạt động, sinh hoạt hè tại địa phương, cộng đồng. Vì vậy, cần có những biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh cũng như người dân phòng tránh, hạn chế những tai nạn thương tâm xảy ra.

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