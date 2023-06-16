Bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở xí nghiệp Quảng Nam

Đời sống 16/06/2023 13:55

Khoảng 6 giờ 30 ngày 16/6, phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ 30 ngày 16/6, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nên gọi báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Trường Xuân cùng Công an TP Tam Kỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở xí nghiệp Quảng Nam - Ảnh 1
Hiện trường vụ án phát hiện nạn nhân treo cổ ở Quảng Nam - Ảnh: báo Người Lao Động

"Nạn nhân, quê ở TP Tam Kỳ và đang chờ người thân đến nhận thi thể để đưa về lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an phường Trường Xuân nói.

Trước đó, tại địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân cũng bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trích dẫn thông tin từ báo Nghệ An, ngày 16/6, chính quyền xã Hương Sơn (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 người tử vong nghi do thắt cổ tại nhà riêng. Nạn nhân là anh L.V.S (SN 1979), trú tại xóm Tân Hồng, xã Hương Sơn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 22h ngày 15/6, hàng xóm sang nhà anh S. thì tá hỏa phát hiện anh S. đã tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại nhà riêng nên đã báo chính quyền và lực lượng chức năng. Được biết, anh S. sống một mình, vợ và 2 con đi làm công nhân ở xa. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh S. cho gia đình.

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/6, trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận tổ 1, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin mới Tin nóng treo cổ tử vong

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ