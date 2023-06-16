Khoảng 6 giờ 30 ngày 16/6, phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ 30 ngày 16/6, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khuôn viên của Công ty Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nên gọi báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Trường Xuân cùng Công an TP Tam Kỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ án phát hiện nạn nhân treo cổ ở Quảng Nam - Ảnh: báo Người Lao Động

"Nạn nhân, quê ở TP Tam Kỳ và đang chờ người thân đến nhận thi thể để đưa về lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an phường Trường Xuân nói.

Trước đó, tại địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân cũng bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trích dẫn thông tin từ báo Nghệ An, ngày 16/6, chính quyền xã Hương Sơn (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 người tử vong nghi do thắt cổ tại nhà riêng. Nạn nhân là anh L.V.S (SN 1979), trú tại xóm Tân Hồng, xã Hương Sơn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 22h ngày 15/6, hàng xóm sang nhà anh S. thì tá hỏa phát hiện anh S. đã tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại nhà riêng nên đã báo chính quyền và lực lượng chức năng. Được biết, anh S. sống một mình, vợ và 2 con đi làm công nhân ở xa. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh S. cho gia đình.

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/6, trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận tổ 1, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-o-xi-nghiep-quang-nam-592851.html