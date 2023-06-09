Khởi tố 2 nghi phạm khống chế cướp tài sản, cưỡng bức cô gái 21 tuổi ở Long An

Đời sống 09/06/2023 18:50

Chiều ngày 9/6, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái 21 tuổi ở Long An.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/6, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Khởi tố 2 nghi phạm khống chế cướp tài sản, cưỡng bức cô gái 21 tuổi ở Long An - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - Ảnh: báo Lao Động

Cụ thể, 2 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Hoài Em (21 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Khởi tố 2 nghi phạm khống chế cướp tài sản, cưỡng bức cô gái 21 tuổi ở Long An - Ảnh 2
Nghi phạm Võ Hoài Em (21 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào tối ngày 31/5, Tâm và Em đến khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa để gặp cố gái tên N.D.N (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) ngồi nói chuyện chơi. Nạn nhân là cô gái có quen biết với hai thanh niên này trước khi chúng gây án.

Lợi dụng đêm tối vắng người qua lại, hai đối tượng bất ngờ khống chế nạn nhân, cướp 2 nhẫn vàng, 1 cặp bông tai bằng vàng và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng (chưa rõ trọng lượng).

Cướp xong, thay vì bỏ đi, hai nghi phạm tiếp tục giở trò bằng hành dộng trói chân tay nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại, mặc cô này van xin kêu cứu.

Khởi tố 2 nghi phạm khống chế cướp tài sản, cưỡng bức cô gái 21 tuổi ở Long An - Ảnh 3
Vòng vàng của nạn nhân bị 2 nghi phạm cướp đi - Ảnh: báo Dân Việt

Gây án xong, cả hai rời khỏi hiện trường trốn thoát, nạn nhân trình báo công an.

Tập trung điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự huyện Đức Hòa tiến hành bắt khẩn cấp Tâm và Em, thu giữ tang vật liên quan vụ án ở khu nhà trọ cách xa nơi gây án hơn 20km.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản, hiếp dâm. Công an cũng đã thu giữ tang vật mà 2 đối tượng đã cướp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

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