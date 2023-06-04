Thanh niên tự xưng là 'trùm' đập vỡ kính xe cấp cứu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

Hôm nay (4/6), Công an TP Trà Vinh cho biết, cơ quan vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ về đoạn clip ghi lại một thanh niên chặn đầu xe cấp cứu rồi tranh cãi với tài xế, sau đó đã đập phá xe này.

Theo thông tin từ báo VTV, vào chiều tối 2/6, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip dài 2 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên chặn đầu xe cấp cứu rồi tranh cãi với tài xế, đoạn trước Bệnh viện tỉnh Trà Vinh (P.6, TP.Trà Vinh, Trà Vinh), sau đó đã đập phá xe này. Cụ thể, thanh niên đội nón kết, mặc áo sơ mi trắng cầm theo một cái ghế xanh từ lề đường xông đến cửa xe cấp cứu định tấn công tài xế nhưng được hai người phụ nữ can ngăn. Tuy nhiên thanh niên này vẫn hung hăng lao vào đòi hơn thua với tài xế.

Chiều tối 2/6, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip dài 2 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên đập phá xe cứu thương - Ảnh: báo Thanh Niên Nam thanh niên khá hung hăng và liên tiếp buông lời chửi rủa - Ảnh: báo VTV Còn đoạn clip còn lại, thì ghi lại hình ảnh người thanh niên với diện mạo như đoạn clip trước tay cầm cục đá lớn lao đến đập mạnh vào cửa xe làm kính bị bể nứt và tiếp tục cự cãi với tài xế. Phía tài xế thì có lời nói khá ôn hoà, và một số người trên xe có nói trên xe cấp cứu đang chở bệnh nhân. Trích dẫn theo Báo Pháp luật TP.HCM, khi xe cứu thương tiếp tục lăn bánh thì người thanh niên này điều khiển xe máy chạy theo, sau đó cầm cục gạch to từ lề đường chạy ra và ném bể kính xe cứu thương và buông lời chửi rủa.

Nam thanh niên tiếp tục cầm cục đá lớn lao đến đập mạnh vào cửa xe làm kính bị bể nứt và cự cãi với tài xế - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM "Xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi. Sao mày dám hú còi? Tao là trùm ở đây. Tụi mày phải biết điều", nam thanh niên chặn xe cấp cứu nói. Trên xe, tiếng hai phụ nữ hoảng hốt “Xe chở bệnh nhân anh ơi”. Vài giây sau, tiếng tài xế nói lớn “Ui da, chảy máu rồi”. Sau đó, tài xế xuống xe và nói: “Trên xe chở bệnh nhân nặng lắm, có bác sĩ trên xe nữa”. Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 4/6, Công an TP Trà Vinh cho biết, cơ quan này đang tiến hành xác minh, làm rõ. Thanh niên nghi vấn liên quan đến sự việc là H.Q.D (25 tuổi), thường trú tại phường 9, TP Trà Vinh. Sau khi đập vỡ kính xe cấp cứu, anh D. đã rời khỏi địa phương. Kính xe cứu thương bị đập vỡ nát, nam thanh niên sau khi gây ra sự việc cũng nhanh chóng rời khỏi địa phương. Ảnh: báo Dân Trí Luật sư Nguyễn Văn Đức - Đoàn luật sự TP Cần Thơ cho biết, theo Luật giao thông đường bộ, xe cấp cứu đang thực hiện nhiệm vụ là xe ưu tiên, nếu người điều khiển phương tiện không nhường đường hoặc cản trở xe được quyền ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp thanh niên làm hư hỏng xe cấp cứu tùy theo tính chất, mức độ và tài sản thiệt hại được định giá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

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