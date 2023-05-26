Theo thông tin từ Sức khỏe và đời sống, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm giữa một xe ba gác và tàu hỏa đã khiến cho 1 người thiệt mạng.

Cụ thể, lúc 15h30 ngày 25/5, tại lối đi tự mở Km83 + 880 thuộc địa phận xã Lê Thiện, tàu khách LP8 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội xảy ra va chạm với xe 3 bánh tự chế. Thời điểm này trên xe có 2 người là ông P.Q.P (SN 1960, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) và ông D.B.T (SN 1960, trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).