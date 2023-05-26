Vào chiều ngày 25/5, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ba gác và tàu hỏa, khiến một người tử vong thương tâm.
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Theo thông tin từ Sức khỏe và đời sống, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm giữa một xe ba gác và tàu hỏa đã khiến cho 1 người thiệt mạng.
Cụ thể, lúc 15h30 ngày 25/5, tại lối đi tự mở Km83 + 880 thuộc địa phận xã Lê Thiện, tàu khách LP8 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội xảy ra va chạm với xe 3 bánh tự chế. Thời điểm này trên xe có 2 người là ông P.Q.P (SN 1960, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) và ông D.B.T (SN 1960, trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).
Vụ va chạm khiến lái xe ba bánh tử vong tại chỗ. Ông P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.
Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu đường sắt LP8 từ Hà Nội về Hải Phòng va chạm với xe 3 bánh có 2 người ngồi trên xe, đang chở cây xanh từ Quốc lộ 5 vào khu vực trung tâm xã Lê Thiện.
Dẫn theo báo Pháp luật và Xã hội, tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô 3 bánh nằm ngang đường sắt, trên thùng xe có 3 thân cây lớn. Một người tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường; phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện An Dương) điều tra giải quyết vụ việc theo quy định.