Tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô 3 bánh nằm ngang đường sắt, trên thùng xe có 3 thân cây lớn - Ảnh: VTC News

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu đường sắt LP8 từ Hà Nội về Hải Phòng va chạm với xe 3 bánh có 2 người ngồi trên xe, đang chở cây xanh từ Quốc lộ 5 vào khu vực trung tâm xã Lê Thiện.

Dẫn theo báo Pháp luật và Xã hội, tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô 3 bánh nằm ngang đường sắt, trên thùng xe có 3 thân cây lớn. Một người tử vong tại chỗ.

Vụ va chạm khiến lái xe ba bánh tử vong tại chỗ. Ông P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp - Ảnh: Báo pháp luật và xã hội

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường; phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện An Dương) điều tra giải quyết vụ việc theo quy định.