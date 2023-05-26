Kinh hoàng xe ba gác va chạm với tàu hỏa, 1 người tử vong thương tâm ở Hải Phòng

Đời sống 26/05/2023 17:01

Vào chiều ngày 25/5, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ba gác và tàu hỏa, khiến một người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Sức khỏe và đời sống, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm giữa một xe ba gác và tàu hỏa đã khiến cho 1 người thiệt mạng.

Cụ thể, lúc 15h30 ngày 25/5, tại lối đi tự mở Km83 + 880 thuộc địa phận xã Lê Thiện, tàu khách LP8 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội xảy ra va chạm với xe 3 bánh tự chế. Thời điểm này trên xe có 2 người là ông P.Q.P (SN 1960, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) và ông D.B.T (SN 1960, trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). 

Vụ va chạm khiến lái xe ba bánh tử vong tại chỗ. Ông P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Kinh hoàng xe ba gác va chạm với tàu hỏa, 1 người tử vong thương tâm ở Hải Phòng - Ảnh 1
Thời điểm này trên xe có 2 người là ông P.Q.P và ông D.B.T - Ảnh: Báo lao động 

 

Kinh hoàng xe ba gác va chạm với tàu hỏa, 1 người tử vong thương tâm ở Hải Phòng - Ảnh 2
Tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô 3 bánh nằm ngang đường sắt, trên thùng xe có 3 thân cây lớn - Ảnh: VTC News

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu đường sắt LP8 từ Hà Nội về Hải Phòng va chạm với xe 3 bánh có 2 người ngồi trên xe, đang chở cây xanh từ Quốc lộ 5 vào khu vực trung tâm xã Lê Thiện.

Dẫn theo báo Pháp luật và Xã hội, tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô 3 bánh nằm ngang đường sắt, trên thùng xe có 3 thân cây lớn. Một người tử vong tại chỗ.

Kinh hoàng xe ba gác va chạm với tàu hỏa, 1 người tử vong thương tâm ở Hải Phòng - Ảnh 3
Vụ va chạm khiến lái xe ba bánh tử vong tại chỗ. Ông P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp - Ảnh: Báo pháp luật và xã hội

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường; phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện An Dương) điều tra giải quyết vụ việc theo quy định.

Vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi giảm 27.5 kg, việc đầu tiên làm sau khi ra viện là chia tay

Vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi giảm 27.5 kg, việc đầu tiên làm sau khi ra viện là chia tay

Sau khi nghe bạn trai nói một câu, cô gái 22 tuổi quyết định giảm cân bằng mọi cách, rồi đến một ngày cô phải nhập viện điều trị vì quá gầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin nóng tai nạn kinh hoàn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 49 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới