Vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi giảm 27.5 kg, việc đầu tiên làm sau khi ra viện là chia tay

Sau khi nghe bạn trai nói một câu, cô gái 22 tuổi quyết định giảm cân bằng mọi cách, rồi đến một ngày cô phải nhập viện điều trị vì quá gầy.

Cô sinh viên 22 tuổi Tiểu Mễ ban đầu cao 1m63 và nặng 55 kg, cũng giống như nhiều sinh viên khác, Tiểu Mễ có một tình yêu ngọt ngào. Tiểu Mễ và bạn trai luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Rồi đến một ngày bạn trai của Tiểu Mễ vô tình nói: “Dạo này hình như em tăng cân rồi, đừng mập hơn nhé, nhìn không đẹp”. Tiểu Mễ sững sờ trong giây lát, cô cảm giác bạn trai bắt đầu chê mình rồi. Về đến ký túc xá, Tiểu Mễ tự nhìn mình trong gương và cũng cảm thấy mình quá mập, lúc này cô hoàn toàn mất tự tin vào bản thân. Kể từ đó, Tiểu Mễ bắt đầu giảm cân bằng mọi cách.

Chỉ vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi thấy mất tự tin và giảm cân mất kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet Ban đầu Tiểu Mễ ăn kiêng, mỗi ngày cô chỉ ăn dưa chuột và trứng, sau đó cô bắt đầu tập thể dục. Mỗi ngày, Tiểu Mễ đều tập 2-3 tiếng đồng hồ trong phòng tập thể dục của trường. Chế độ ăn kiêng và tập thể dục vẫn không làm hài lòng Tiểu Mễ, cô bắt đầu mua một loại thuốc khiến cô bị tiêu chảy, Tiểu Mễ hy vọng việc này sẽ giúp cô giảm cân nhanh hơn. Nghe tin cà phê đen đốt cháy chất béo, Tiểu Mễ duy trì uống hai ly cà phê mỗi ngày. Cứ như vậy, cân nặng của Tiểu Mễ xuống dốc không phanh, từ 55 kg giảm xuống 45 kg và cuối cùng là 27.5 kg. Bạn trai của Tiểu Mễ bắt đầu thấy không ổn và động viên cô: “Em không mập đâu, đừng giảm cân nữa”. Vậy nhưng đã quá muộn, Tiểu Mễ mắc chứng chán ăn và không thể ngừng việc giảm cân lại được nữa. Đến kỳ nghỉ, Tiểu Mễ về thăm bố mẹ, nhìn thấy con gái, bố mẹ Tiểu Mễ vô cùng sốc. Con gái họ trở nên gầy gò và không ăn uống gì, tính tình cũng trở nên cáu gắt. Thấy tình hình sức khỏe con gái ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ Tiểu Mễ đã đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi điều trị, Tiểu Mễ đã quay trở lại trường học, việc đầu tiên cô làm là chia tay với bạn trai - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, chủ nhiệm Trương – người điều trị trực tiếp cho Tiểu Mễ cho biết, trong quá trình giảm cân, cô gái 22 tuổi này từng bị ngưng kinh do suy dinh dưỡng và giảm cân quá mức dẫn đến rối loạn nội tiết. Thông thường, những bệnh nhân nữ mắc chứng chán ăn thần kinh sẽ ngưng kinh. May mắn thay, sau 2 tháng nằm viện điều trị, Tiểu Mễ đã có thể quay lại trường học. Việc đầu tiên sau khi cô quay về trường là chủ động nói lời chia tay với bạn trai để tập trung cho sức khỏe và việc học của mình.

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