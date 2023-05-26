Vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn, người đàn ông phát hiện vợ đã có 4 đứa con và hành động gây sốc

Thế giới 26/05/2023 14:59

Sau khi cùng vợ đăng ký kết hôn, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện vợ mình đã từng kết hôn và đang nuôi 4 đứa con.

Anh Lâm và chị Hoàng quen biết qua công việc, thấy anh Lâm là người đàng hoàng, lương thiện nên chị Hoàng đã chủ động theo đuổi. Từ nhỏ đến lớn, anh Lâm chưa từng trải qua mối tình nào nên đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của chị Hoàng. Một thời gian sau, khi tình cảm của cặp đôi bền chặt, cả hai quyết định đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp.

dang ky ket hon 1
 Sau khi đăng ký kết hôn, anh Lâm đã đồng ý về quê vợ sống

Chị Hoàng đề nghị anh Lâm về quê mình sinh sống để không phải trả tiền thuê nhà. Về quê vợ sống có nghĩa là anh đi ở rể, nếu nói ra chuyện này sẽ rất xấu hổ. Mặc dù trong lòng có chút phản kháng nhưng sau khi được vợ thuyết phục, vì tình yêu anh Lâm đã chọn về quê cùng vợ. Khi dọn hành lý và suốt chặng đường về quê vợ, anh Lâm luôn cảm thấy bất an cùng với đó là sự tò mò về cuộc sống mới. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc anh Lâm đã về tới nhà vợ.

Khi bước vào sân, anh Lâm được một người lớn tuổi và 4 đứa trẻ chào đón. Anh Lâm nghĩ rằng những đứa trẻ này là con nhà hàng xóm. Đến lúc này vợ anh mới thừa nhận 4 đứa trẻ này là con ruột của cô. Câu nói này của vợ như một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu anh Lâm. Vợ anh nói rằng, trước đây cô đã từng kết hôn và có 4 người con, sau khi ly hôn, những đứa con này đều sống với cô. Do thường đi làm xa nên Hoàng để con ở nhà cho mẹ chăm sóc, sở dĩ cô không nói sự thật cho anh Lâm biết là vì lo lắng anh không thể chấp nhận sự thật này.

dang ky ket hon 2
 Vậy nhưng chị Hoàng lại có 4 đứa con riêng khiến anh Lâm không thể chấp nhận

Đúng là anh Lâm không thể chấp nhận điều này, chẳng ai muốn nuôi con giúp người khác cả. Trong cơn tức giận, anh Lâm kéo hành lý bỏ đi. Thấy vậy chị Hoàng vội chạy tới khuyên anh Lâm ở lại và nghe mình giải thích. Vậy nhưng anh Lâm vẫn gạt tay vợ ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, 4 đứa con cũng làm theo mẹ, khóc lóc rồi kéo anh Lâm ở lại.

Câu chuyện của chị Hoàng và anh Lâm nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng xứ Trung. Vì quá nặng tình với anh Lâm mà chị Hoàng đã giấu kín quá khứ của mình khiến anh Lâm không có quyền được lựa chọn. Lẽ ra chị Hoàng nên nói toàn bộ sự thật với anh Lâm để người đàn ông tự quyết định về cuộc hôn nhân của mình thì có lẽ sẽ không xảy ra cảnh tượng đau lòng này.

32 tuổi không chịu đi làm, gái xinh quyết định ngủ gầm cầu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và cái kết

32 tuổi không chịu đi làm, gái xinh quyết định ngủ gầm cầu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Mặc dù đã 32 tuổi nhưng cô gái vẫn không chịu tìm việc làm hay tìm người yêu, vì muốn con trưởng thành, bố mẹ cô đã đuổi con gái ra khỏi nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung đã từng kết hôn vợ chồng hợp pháp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích