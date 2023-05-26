Vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn, người đàn ông phát hiện vợ đã có 4 đứa con và hành động gây sốc

Sau khi cùng vợ đăng ký kết hôn, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện vợ mình đã từng kết hôn và đang nuôi 4 đứa con.

Anh Lâm và chị Hoàng quen biết qua công việc, thấy anh Lâm là người đàng hoàng, lương thiện nên chị Hoàng đã chủ động theo đuổi. Từ nhỏ đến lớn, anh Lâm chưa từng trải qua mối tình nào nên đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của chị Hoàng. Một thời gian sau, khi tình cảm của cặp đôi bền chặt, cả hai quyết định đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Sau khi đăng ký kết hôn, anh Lâm đã đồng ý về quê vợ sống Chị Hoàng đề nghị anh Lâm về quê mình sinh sống để không phải trả tiền thuê nhà. Về quê vợ sống có nghĩa là anh đi ở rể, nếu nói ra chuyện này sẽ rất xấu hổ. Mặc dù trong lòng có chút phản kháng nhưng sau khi được vợ thuyết phục, vì tình yêu anh Lâm đã chọn về quê cùng vợ. Khi dọn hành lý và suốt chặng đường về quê vợ, anh Lâm luôn cảm thấy bất an cùng với đó là sự tò mò về cuộc sống mới. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc anh Lâm đã về tới nhà vợ.

Khi bước vào sân, anh Lâm được một người lớn tuổi và 4 đứa trẻ chào đón. Anh Lâm nghĩ rằng những đứa trẻ này là con nhà hàng xóm. Đến lúc này vợ anh mới thừa nhận 4 đứa trẻ này là con ruột của cô. Câu nói này của vợ như một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu anh Lâm. Vợ anh nói rằng, trước đây cô đã từng kết hôn và có 4 người con, sau khi ly hôn, những đứa con này đều sống với cô. Do thường đi làm xa nên Hoàng để con ở nhà cho mẹ chăm sóc, sở dĩ cô không nói sự thật cho anh Lâm biết là vì lo lắng anh không thể chấp nhận sự thật này. Vậy nhưng chị Hoàng lại có 4 đứa con riêng khiến anh Lâm không thể chấp nhận Đúng là anh Lâm không thể chấp nhận điều này, chẳng ai muốn nuôi con giúp người khác cả. Trong cơn tức giận, anh Lâm kéo hành lý bỏ đi. Thấy vậy chị Hoàng vội chạy tới khuyên anh Lâm ở lại và nghe mình giải thích. Vậy nhưng anh Lâm vẫn gạt tay vợ ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, 4 đứa con cũng làm theo mẹ, khóc lóc rồi kéo anh Lâm ở lại.

Câu chuyện của chị Hoàng và anh Lâm nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng xứ Trung. Vì quá nặng tình với anh Lâm mà chị Hoàng đã giấu kín quá khứ của mình khiến anh Lâm không có quyền được lựa chọn. Lẽ ra chị Hoàng nên nói toàn bộ sự thật với anh Lâm để người đàn ông tự quyết định về cuộc hôn nhân của mình thì có lẽ sẽ không xảy ra cảnh tượng đau lòng này.

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