Mặc dù đã kết hôn được 6 năm nhưng cặp đôi vẫn không có con, một ngày hai vợ chồng đến bệnh viện khám bệnh và sốc nặng với giới tính thật của chồng.

Mới đây, câu chuyện của một cặp vợ chồng đến từ Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Theo Sohu, anh Dương và chị Lâm kết hôn đã được 6 năm nhưng mãi vẫn chưa có con, chị Lâm cảm thấy lo lắng nên đã cùng chồng đến một bệnh viện tại Ôn Châu, Chiết Giang để thăm khám.

Kết hôn 6 năm nhưng không có con, chị Lâm và chồng đã đến bệnh viện kiểm tra và sốc nặng với kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Anh Dương có cuộc sống thường ngày bình thường, sinh hoạt điều độ, đôi khi phải tăng ca. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cũng bình thường không có gì đặc biệt. Vậy nhưng sau khi kiểm tra chi tiết, kết quả phân tích tinh dịch đồ của anh Dương khiến hai vợ chồng vô cùng ngạc nhiên, anh Dương không có tinh trùng.

Dựa trên kết quả này, các bác sĩ đã sắp xếp một cuộc kiểm tra chi tiết hơn, hy vọng tìm ra nguyên nhân. Kết quả AZF (vùng kiểm soát quá trình sản xuất tinh trùng) bị thiếu hoàn toàn, đồng thời hormone kích thích nang trứng (FSH) cao, cơ quan sinh dục nam phát triển bình thường. Kết quả nhiễm sắc thể của anh Dương là 46XX. Về mặt di truyền học, điều này có nghĩa anh Dương không phải "đàn ông".

Kết quả cho thấy, về mặt di truyền học anh Dương không phải "đàn ông"

Trước đây tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Bà Trương – 51 tuổi và chồng đã kết hôn hơn 20 năm nhưng hai vợ chồng không có con. Bà Trương là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nước da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú đầy cuốn hút. Vậy nhưng một lần đến bệnh viện thăm khám, bà Trương nói với bác sĩ rằng từ trước đến nay bà chưa từng có kinh nguyệt và cũng chưa từng sinh con. Sau đó, các bác sĩ đã kiểm tra nhiễm sắc thể của bà Trương và được kết quả là 46XY, nói cách khác bà Trương là nam giới.

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