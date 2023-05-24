Cô gái 15 tuổi yêu thầm một chàng trai nhưng anh chàng này lại thích một cô gái gầy hơn mình nên cô bé nhất quyết giảm cân bằng mọi cách rồi dẫn đến hậu quả đau lòng.

Sự việc cô bé 15 tuổi tại Thâm Quyến, Trung Quốc nhất quyết giảm cân vì tình yêu đã qua đời thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, cô bé này yêu thầm một chàng trai, vậy nhưng chàng trai này lại thích một cô bé khác gầy hơn cô bé này. Chính vì thế, cô bé 15 tuổi nhất quyết giảm cân vì chàng trai đó. Chẳng thể ngờ, việc giảm cân mất kiểm soát khiến cô bé bị suy dinh dưỡng nặng, suy hô hấp và qua đời. Vì chàng trai mà mình yêu thầm thích một cô bé khác gầy hơn bản thân nên cô bé 15 tuổi quyết định giảm cân bằng mọi cách Theo lời kể của bố cô gái, từ sau Tết, con gái ông không ăn gì và chỉ uống nước trong vòng 50 ngày. Cô bé cao 1m65 nhưng cân nặng chỉ còn 24.8 kg trước khi qua đời. Bác sĩ chẩn đoán, cô bé mắc chứng chán ăn tâm thần, một chứng bệnh tâm thần hoàn toàn mất kiểm soát.

Trên đường đến bệnh viện, cô bé đã cố gắng nhảy ra khỏi xe 4-5 lần nhưng vẫn bị đưa vào khu điều trị trong bệnh viện. Tại đây, cô bé tiếp tục làm đau bản thân và cố gắng tự tử bằng cách nhảy lầu. Sau đó, cô bé được cấp cứu trong phòng ICU hơn 20 ngày nhưng vẫn không qua khỏi. Trong vòng 50 ngày, cô bé không ăn đồ ăn gì mà chỉ uống nước Sự việc xảy ra là một thảm kịch và một lần nữa nhắc nhở những ai đang muốn giảm cân đặc biệt là các bạn trẻ, giảm cân mất kiểm soát vô cùng có hại cho cơ thể của chúng ta. Nếu giảm cân quá mức sẽ dẫn đến việc cơ thể thiếu hụt các dinh dưỡng cần thiết, gây ra các vấn đề như thiếu máu và làm suy giảm khả năng miễn dịch trong cơ thể.

Mặc dù được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị nhưng cô bé vẫn qua đời sau đó Một cư dân mạng bình luận, việc con gái giảm cân vì tình yêu là điều dễ hiểu nhưng vì giảm cân mà không cần đến cả mạng sống của mình thì thật khó chấp nhận. Vẻ đẹp bên ngoài chỉ là nhất thời còn sức khỏe thể chất mới là nền tảng của cuộc sống. Những người trẻ tuổi nên nhìn nhận đúng đắn về vấn đề sức khỏe, nên thiết lập các giá trị sống tích cực và trân trọng cuộc sống của bản thân.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-tinh-yeu-co-gai-15-tuoi-cao-1m65-giam-can-mat-kiem-soat-roi-qua-doi-khi-can-nang-chi-con-248-kg-585351.html