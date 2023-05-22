Khi giặt quần áo, người cha phát hiện vết máu trên quần lót của con gái, vậy nhưng cô bé 13 tuổi không nói sự thật cho đến một ngày người đàn ông phát hiện sự thật gây sốc.
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Theo 163, vào ngày 21/5, một vụ án chấn động đã xảy ra ở làng Tây Liên, Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé gái 13 tuổi đã bị người hàng xóm 70 tuổi tấn công tình dục nhiều lần. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện có tới 4 người đàn ông tham gia vào vụ án này. Khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều tình tiết chấn động của vụ án này đã được cha của nạn nhân chia sẻ.
Người đàn ông họ Vương – cha ruột của Tiểu Lệ (nạn nhân của vụ án) cho biết, ông có hai đứa con gái và một cậu con trai. Trước đây ông từng vi phạm pháp luật và phải đi tù, vợ ông đi làm xa nên đã gửi 3 đứa con về quê ở với bà nội. Cách đây không lâu, Vương được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Khi giặt quần áo ở nhà, Vương phát hiện vết máu trên quần lót của cô con gái lớn. Người cha không tiện hỏi con gái nên đã nhờ bà nội hỏi cháu, vậy nhưng cô bé 13 tuổi nói rằng không xảy ra chuyện gì.
Chính vì điều đó nên Vương không để ý đến chuyện này, nhưng đến một ngày, cậu con trai nói với Vương rằng có ai đó thường cho chị gái tiền. Thông tin này khiến Vương suy nghĩ nên ông đã bí mật kiểm tra điện thoại của con gái. Khi xem điện thoại, Vương bàng hoàng phát hiện, con gái ông bị người hàng xóm 70 tuổi họ Long xâm hại tình dục. Các đoạn nói chuyện của Long với con gái đều có nội dung hết sức dung tục. Đặc biệt, Long dặn dò Tiểu Lệ không được nói chuyện này cho ai biết.
Sau khi bình tĩnh lại, Vương đã đi tìm Long để chất vấn đối phương. Long đã thừa nhận hành vi của mình và đề nghị bồi thường cho gia đình Vương. Vậy nhưng con trai của Long (ngang tuổi với Vương) vô cùng ngang ngược. Vương gọi điện báo cảnh sát, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, Long thú nhận hành vi của mình đồng thời khai ra 3 đồng phạm khác. Hiện tại, 2 đồng phạm của Long đã bị bắt, một người đã trốn thoát. Bố của nạn nhân cho biết, trong số 4 người có liên quan đến vụ án này, 3 người ở cùng làng còn 1 người ở làng kế bên.
Vương cho biết thêm, các đoạn nói chuyện qua lại giữa Long và con gái mình cho thấy, lúc đầu Long muốn quan hệ tình dục với Tiểu Lệ nhưng Tiểu Lệ kiên quyết từ chối. Long không từ bỏ, sau đó hắn ta dùng tiền tiêu vặt và những món quà nhỏ để dụ dỗ Tiểu Lệ.