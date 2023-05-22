Theo 163, vào ngày 21/5, một vụ án chấn động đã xảy ra ở làng Tây Liên, Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một bé gái 13 tuổi đã bị người hàng xóm 70 tuổi tấn công tình dục nhiều lần. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện có tới 4 người đàn ông tham gia vào vụ án này. Khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều tình tiết chấn động của vụ án này đã được cha của nạn nhân chia sẻ.

Người cha bàng hoàng phát hiện cô con gái 13 tuổi bị hàng xóm cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông họ Vương – cha ruột của Tiểu Lệ (nạn nhân của vụ án) cho biết, ông có hai đứa con gái và một cậu con trai. Trước đây ông từng vi phạm pháp luật và phải đi tù, vợ ông đi làm xa nên đã gửi 3 đứa con về quê ở với bà nội. Cách đây không lâu, Vương được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Khi giặt quần áo ở nhà, Vương phát hiện vết máu trên quần lót của cô con gái lớn. Người cha không tiện hỏi con gái nên đã nhờ bà nội hỏi cháu, vậy nhưng cô bé 13 tuổi nói rằng không xảy ra chuyện gì.