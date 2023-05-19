Lấy lý do đã chia tay, cặp đôi giao con cho bảo mẫu nuôi dưỡng suốt 6 năm và cái kết ấm lòng

Thế giới 19/05/2023 16:34

Sau khi chia tay, cặp đôi lấy lý do không còn chung sống với nhau nên đã giao con cho bảo mẫu nuôi đồng thời không chi trả tiền nuôi con suốt 6 năm.

Mới đây, một tòa án tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã xét xử vụ án tranh chấp quyền giám hộ cho một bé gái 6 tuổi. Sự việc này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

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Khi Tiểu Hoa được 10 tháng tuổi, cặp đôi Khuất - Dịch đã thuê Mã làm bảo mẫu - Ảnh minh họa: Internet 

Được biết, trước đây Khuất và Dịch chung sống cùng nhau, cặp đôi có với nhau một bé gái tên Tiểu Hoa. Đến tháng 2/2018, Khuất thuê bảo mẫu họ Mã chăm sóc cho Tiểu Hoa – lúc này cô bé mới được 10 tháng tuổi. Hai bên đồng ý để Mã đưa Tiểu Hoa về nhà chăm sóc, mỗi tháng Khuất và Dịch sẽ trả lương 3.500 tệ cho Mã (khoảng 12 triệu đồng).

Vậy nhưng sau khi trả lương cho Mã được 3 tháng, Khuất và Dịch chia tay. Hai người liên tục từ chối trả lương cho bảo mẫu với lý do “đã chia tay rồi” hoặc “không có tiền”. Chính vì vậy, Mã đã lấy tiền của mình để chi trả sinh hoạt phí cho Tiểu Hoa, Mã đã chăm sóc Tiểu Hoa đến tận bây giờ. Trong khoảng thời gian này, bảo mẫu cũng cho Tiểu Hoa đến trường mầm non học. Để Tiểu Hoa không bị các bạn xa lánh và chế giễu, Mã và Tiểu Hoa gọi nhau là mẹ con, Mã xem cô bé là con ruột của mình.

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Sau khi chia tay, cặp đôi không chi trả thêm bất cứ khoản chi phí nào để Mã nuôi Tiểu Hoa - Ảnh minh họa: Internet 

Khi Tiểu Hoa chuẩn bị vào tiểu học, Mã lo lắng cô bé không có hộ khẩu sẽ không được nhập học nên đã gửi đơn lên tòa án xin làm người giám hộ của Tiểu Hoa. Trong phiên tòa, Dịch không xuất hiện, Khúc đã tham gia phiên tòa và xác nhận nhận rằng, nhiều năm qua mình không hoàn thành nghĩa vụ giám hộ đối với con gái Tiểu Hoa. Dựa trên tình hình thực tế, cuối cùng tòa án đã giao quyền giám hộ Tiểu Hoa cho Mã. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng Mã đã chăm sóc và nuôi nấng Tiểu Hoa tốt hơn cả bố mẹ ruột. Phán quyết này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng xứ Trung.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung quyền giám hộ

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