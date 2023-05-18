Một bà mẹ 41 tuổi phát hiện người chồng 53 tuổi có hành vi xâm hại tình dục cô con gái nhỏ của mình nên đã ra tay siết cổ chồng đến chết.

Theo Sohu, sự việc này xảy ra tại Brazil. Ngày 13/5, truyền thông Brazil đăng tải thông tin, một bà mẹ 41 tuổi phát hiện người chồng 53 tuổi đã có hành vi xâm hại tình dục cô con gái ở tuổi vị thành niên của mình. Sau khi biết tin, người mẹ đã dũng cảm đứng lên bảo vệ con gái, cô siết cổ chồng đến chết sau đó tự thú và được tại ngoại cùng ngày.

Phát hiện chồng xâm hại tình dục cô con gái ở tuổi vị thành niên, người phụ nữ 41 tuổi đã siết cổ chồng đến chết - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho hay, trước đó người đàn ông này đã bị lập nhiều tội danh như: bạo lực gia đình, gây rối và chống đối… Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra xem liệu người đàn ông này có gây ra các vụ lạm dụng tình dục nào khác không. Vì nạn nhân đang ở tuổi vị thành niên nên không có thêm chi tiết nào liên quan đến vụ án được tiết lộ.

Hành động của người mẹ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ, người mẹ này thật dũng cảm. Khi phát hiện con gái bị xâm hại tình dục, cô đã không im lặng mà lựa chọn đứng lên bảo vệ con gái.

Sau khi ra tay, người phụ nữ đã đi tự thú và được trả tại ngoại ngay trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sohu cho hay, sự việc này cũng khiến chính quyền địa phương một lần nữa nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Cần có những chế tài và hình phạt pháp lý nghiêm khắc hơn để trừng phạt những tên tội phạm dạng này. Bên cạnh đó phụ nữ và đặc biệt là trẻ em gái cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn nữa.

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