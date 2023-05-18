Bị bạn gái nghi ngờ ngoại tình, chàng trai 26 tuổi lên tầng 12 nhảy lầu để giải oan

Thế giới 18/05/2023 09:11

Sau khi bị bạn gái nghi ngờ ngoại tình với người phụ nữ khác, chàng trai 26 tuổi đã lên tầng 12 của một tòa nhà định nhảy lầu để giải oan.

Theo mạng Hoàn Cầu, vài ngày trước một thanh niên 26 tuổi ở Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc bị bạn gái nghi ngờ ngoại tình với người phụ nữ khác. Sau khi uống rượu say, chàng trai này đã chạy lên tầng 12 của một tòa nhà và có ý định nhảy lầu. Cảnh sát đã tìm bạn gái của anh ta đến thuyết phục, vậy nhưng chàng trai này vẫn có ý định nhảy xuống. May mắn thay, đội cứu hộ đã nắm được cánh tay của người đàn ông này rồi kéo anh ta lên. Sau khi tỉnh dây, người đàn ông đã quỳ xuống cảm ơn cảnh sát và đội cứu hộ.

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 Bị bạn gái nghi ngờ có qua lại với người phụ nữ khác, chàng trai 26 tuổi đã leo lên tầng 12 một tòa nhà và định nhảy xuống

Sau khi bình tĩnh lại, chàng trai 26 tuổi chia sẻ sự việc của mình với đội cứu hộ. Chàng trai khóc và nói rằng, mỗi tháng anh kiếm 20.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng), một ngày anh chỉ có thể ngủ 3 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó anh còn phải chịu đựng sự nghi ngờ và buộc tội vô cớ của bạn gái khiến anh cảm thấy căng thẳng và bị tổn thương. Chàng trai 26 tuổi nhấn mạnh, anh không ngoại tình và bản thân cảm thấy không thể chấp nhận lời tố cáo không có căn cứ của bạn gái. Được biết, ban đầu cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

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 Chàng trai không thể chấp nhận những lời buộc tội vô căn cứ của bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội xứ Trung và đã nhận được nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Có ý kiến cho rằng, có vẻ như người đàn ông thực sự không lừa dối bạn gái và muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình, chàng trai ngây thơ như vậy xứng đáng có được tình yêu. Vậy nhưng bên cạnh đó cũng có một số cư dân mạng không đồng tình với quan điểm này, họ sợ rằng chàng trai này có tính cách cực đoan, trong tương lai sẽ làm những điều đáng sợ hơn nữa nên sẽ không lựa chọn những người giống chàng trai này làm người yêu của mình.

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Từ khóa:   mạng xã hội xứ Trung cư dân mạng buộc tội vô cớ

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