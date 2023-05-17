Bác sĩ bỏ quên bệnh nhân trong máy chụp cộng hưởng từ 3 tiếng đồng hồ vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 17/05/2023 12:07

Mới đây, sự việc một bác sĩ đã để quên bệnh nhân của mình trong máy chụp cộng hưởng từ suốt ba tiếng đồng hồ đã gây sốt cộng đồng mạng.

Theo Sohu, sự việc bác sĩ để quên bệnh nhân trong khoang chụp MRI (máy chụp cộng hưởng từ) gần 3 tiếng đồng hồ khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Được biết, sự việc này xảy ra vào ngày 22/4 vừa qua tại một bệnh viện ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Bệnh nhân tên Xiao Qing sống tại Lệ Thủy, Chiết Giang cho biết, vào ngày 22/4 cô đã đến một bệnh viện khám bệnh. Vậy nhưng cuối cùng, cô lại bị bác sĩ bỏ quên trong khoang chụp MRI gần 3 tiếng đồng hồ. Xiao Qing nói rằng, khi đó cô không dám di chuyển vì phần phía trên đầu được cố định, cho đến khi chân bị tê, Xiao Qing mới bước xuống. Lúc này cô phát hiện cửa đã bị khóa, Xiao Qing gọi cho chồng thông báo, ngay sau đó chồng cô đã gọi bác sĩ đến mở cửa.

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 Sự việc bác sĩ bỏ quên bệnh nhân trong máy cộng hưởng từ suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cư dân mạng dậy sóng

Sau khi sự việc này xảy ra, phía bệnh viện cho biết, đây là sơ suất của bác sĩ. Khi bác sĩ vừa tiến hành chụp cộng hưởng từ cho bệnh nhân xong thì chủ nhiệm liền gọi bác sĩ này đi xem phim chụp, vì vậy đã để quên bệnh nhân trong khoang chụp. Được biết, bác sĩ chụp cộng hưởng từ trong bệnh viện thường không cố định, mỗi ngày là một bác sĩ khác nhau.

Hiện tại, bác sĩ liên quan đến vụ việc này đã từ chức đồng thời xin lỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đây được xem là một sự cố y tế lớn tại Trung Quốc. Cư dân mạng xứ Trung vô cùng phẫn nộ khi sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng xứ Trung sự cố y tế

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