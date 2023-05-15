Vừa mang thai, cô gái phát hiện bạn trai không những đã có gia đình mà còn có thêm 3 nhân tình khác

Cách đây không lâu, cô gái phát hiện mình có thai, cô vui mừng báo tin cho bạn trai thì chết lặng khi biết rằng người yêu không những đã có gia đình mà còn có 3 người tình khác nữa.

Hầu hết khi yêu nhau mọi người đều muốn tiến đến hôn nhân, vậy nhưng có những người đàn ông chỉ muốn yêu mà không muốn kết hôn, thậm chí đã kết hôn rồi mà vẫn đi lừa gạt tình cảm của các cô gái trẻ. Vài tháng trước, cô Lưu 30 tuổi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc có quen qua mạng một người đàn ông 33 tuổi. Họ trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức và nhanh chóng xác nhận yêu đương. Cách đây không lâu, cô Lưu phát hiện mình có thai, cô vui mừng thông báo cho bạn trai thì chết lặng khi phát hiện anh này không những đã có gia đình mà còn có 3 nhân tình khác nữa.

Vừa phát hiện mang thai, cô Lưu chết lặng khi biết người tình đã có gia đình Bạn trai yêu cầu cô Lưu phá thai, vậy nhưng do thai ngoài tử cung nên cô Lưu đã phải cắt bỏ một bên ống dẫn trứng. Sau đó cô Lưu và bạn trai xảy ra tranh chấp về khoản bồi thường. Dù người đàn ông hứa sẽ chuyển cho cô Lưu 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng) để cô Lưu đi phá thai, nhưng đến hiện tại, anh ta chỉ mới chuyển cho cô Lưu 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng). Theo Baijiahao, cô Lưu cho biết, trước khi xác định mối quan hệ tình cảm, cô có hỏi người đàn ông kia có còn độc thân hay không? Nhật ký trò chuyện giữa hai người cũng cho thấy, người đàn ông khẳng định rằng mình chưa kết hôn. Khi hai người qua lại, cô Lưu có yêu cầu bạn trai sử dụng bao cao su nhưng anh ta nói rằng nếu có thai thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Vậy nhưng khi biết cô Lưu mang thai, thái độ của người đàn ông thay đổi chóng mặt, anh ta yêu cầu cô Lưu phải phá thai. Đến lúc này cô Lưu mới phát hiện, người đàn ông này không những đã có gia đình mà còn đang hẹn hò với 3 người phụ nữ khác.

Cô Lưu phải cắt bỏ một bên ống dẫn trứng vì mang thai ngoài tử cung Sau khi cắt bỏ một bên ống dẫn trứng, cơ hội mang thai của cô Lưu giảm 50%. Cô liên lạc với người đàn ông kia để đòi số tiền còn lại thì hắn nói rằng, tiền đã trả hết cho cô Lưu rồi. Dưới chiêu bài độc thân, người đàn ông đã che giấu thân phận thật sự của mình để lừa gạt tình cảm của các cô gái. Đến cuối cùng tổn hại về sức khỏe cũng như tinh thần đều một mình người phụ nữ gánh chịu.

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