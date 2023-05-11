Lên chức bố được 3 ngày, người đàn ông đuổi vợ ra khỏi nhà với lý do gây sửng sốt

Thế giới 11/05/2023 16:38

Mặc dù vợ mới sinh con được 3 ngày, người đàn ông vẫn kiên quyết đuổi vợ ra khỏi nhà và đòi ly hôn sau khi phát hiện bí mật động trời.

Theo Sohu, ngày 11/5 thông tin người đàn ông ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đòi ly hôn vợ sau khi được làm bố 3 ngày gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung. Nguồn tin này cho hay, sau ba ngày được làm bố, người đàn ông phát hiện đứa trẻ không phải con mình nên đã lập tức nộp đơn ly hôn và yêu cầu vợ ra khỏi nhà.

Năm 2014 A Lượng và Đình Đình quen biết qua mạng, sau đó hai người hẹn hò. Yêu nhau được 3 năm, hai người đăng ký kết hôn sau đó cùng nhau ra nước ngoài làm việc. Năm 2019, Đình Đình mang thai, cô trở về Trung Quốc để chuẩn bị sinh con. Sau đó A Lượng cũng xin nghỉ việc để về nước đồng hành và chăm sóc Đình Đình.

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 Sau khi làm bố được 3 ngày, A Lượng phát hiện đứa bé không phải con ruột nên đã lập tức đòi ly hôn

Dưới sự mong đợi của cả hai bên gia đình, Đình Đình đã hạ sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông. Vậy nhưng sau khi đứa trẻ chào đời được 3 ngày, bác sĩ đã gửi báo cáo về nhóm máu của đứa trẻ cho phụ huynh. Lúc này A Lượng mới phát hiện ra nhóm máu của con không giống với nhóm máu của mình. Kết quả cho thấy, hai bố con không có quan hệ huyết thống.

Trong quá trình xét xử, A Lượng vô cùng phẫn nộ, anh cho rằng vợ mình đã phản bội hôn nhân, ngoại tình và sinh con trong thời kỳ hôn nhân. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và tình cảm của A Lượng. Tài sản chung của hai vợ chồng là một chiếc xe hơi đã đứng tên A Lượng, anh yêu cầu vợ phải ra đi tay trắng.

Đình Đình cho biết, cô có thai ngoài ý muốn khi đang làm việc ở nước ngoài và cô luôn nghĩ rằng đó là con của chồng mình. Cho đến khi có kết quả nhóm máu thì mới biết đứa trẻ và chồng không cùng huyết thống. Về sau mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi và liên tục xảy ra mâu thuẫn. Đến nay, cả hai đã thuận tình ly hôn nhưng do con còn nhỏ, bản thân không có khả nuôi dưỡng nên Đình Đình yêu cầu tòa án chia tài sản chung theo pháp luật đã quy định.

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 Đình Đình mang thai ngoài ý muốn, cô nghĩ rằng đó là con của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hai người yêu nhau và kết hôn tự nguyện, tình cảm giữa hai người trước khi kết hôn rất tốt, tuy nhiên hiện tại quan hệ giữa hai người đã rạn nứt. Cuối cùng, A Lượng và Đình Đình đã đạt được thỏa thuận hòa giải, cả hai đồng ý ly hôn, tài sản chung của hai vợ chồng là chiếc xe hơi sẽ do A Lượng sở hữu.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung đăng ký kết hôn quan hệ huyết thống

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